Ghazipur: 'मुंह में गुटखा भरकर मुझसे बात करोगे.. ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के MLA ने डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई, गाजीपुर का VIDEO आया सामने
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) के जखनिया (Jakhania) के एक सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) का दौरा करने के लिए ओपी राजभर (Om Prakash Rajbhar) के पार्टी के विधायक बेदिराम गए थे. जिसके बाद उनकी डॉक्टर के साथ जमकर कहा सुनी हो गई. इस दौरान हॉस्पिटल के प्रभारी डॉ. योगेंद्र यादव (Dr. Yogendra Yadav)ड्यूटी पर मौजूद थे और इस दौरान विधायक बेदिराम उनपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें कहने लगे की ,' मुंह में गुटखा रखकर मुझसे बात करोगे. इस दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद थे. इस दौरान डॉक्टर भी काफी नाराज दिखे और उन्होंने विधायक को जवाब देते हुए कहा की ,' आपके जैसे कई विधायक आएं और गए और इसके बाद वे यहां से निकल गए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Benarasiyaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: रतलाम में डॉक्टर बेलगाम! हॉस्पिटल पहुंचे MLA को दी गालियां, वीडियो हुआ वायरल

विधायक और डॉक्टर में कहासुनी

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की विधायक बेदिराम (MLA Bediram) ने हॉस्पिटल (Hospital) में गंदगी और अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई थी. इस दौरान उन्होंने सभी के सामने डॉक्टर को फटकार लगाई. इसके बाद डॉक्टर और उनके बीच विवाद हुआ और डॉक्टर यादव इस्तीफे की धमकी देकर वहां से चले गए. इस विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस मामले ने अब तुल पकड़ लिया है.

कौन है विधायक बेदिराम ?

बता दें की ओपी राजभर (Om Prakash Rajbhar) की पार्टी भारतीय समाज पार्टी के जखिनिया सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये भी बताया जा रहा है की इस घटना की शिकायत विधायक ने डिप्टी सीएम (Deputy CM) और स्वास्थ मंत्री (Health Minister) से भी की है. अब देखना होगा की सरकार डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करती है.

 