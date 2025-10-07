मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में 75% अटेंडेंस पर बवाल, पेरेंट्स और स्टाफ में हुई झड़प, बुलानी पड़ी पुलिस

मुंबई के मशहूर मिठीबाई कॉलेज में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब 75% उपस्थिति (Attendance) के नियम को लेकर छात्रों के माता-पिता और कॉलेज मैनेजमेंट के बीच विवाद बढ़ गया. मामला इतना गरमा गया कि कॉलेज को खाली कराना पड़ा और हालात संभालने के लिए जुहू पुलिस को बुलाना पड़ा.

मामला आखिर शुरू कैसे हुआ?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब 75% से कम अटेंडेंस होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया. कई छात्रों की अटेंडेंस में सिर्फ 2 से 3% की कमी थी. इस बात से नाराज़ होकर कई माता-पिता प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए और नियम में ढील देने की मांग करने लगे.

देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा. आरोप है कि जब दो महिलाओं को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से रोका गया तो उन्होंने दरवाज़े पर लात मार दी. बीच-बचाव करने आए सिक्योरिटी स्टाफ के साथ भी धक्का-मुक्की की गई. मामला तब और बढ़ गया जब कॉलेज स्टाफ के परिवार वाले भी वहां आ गए, जिससे झड़प हुई और कम से कम एक व्यक्ति को चोट भी आई.

पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा

जब कॉलेज में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मामला हाथ से निकलता दिखा, तो जुहू पुलिस को बुलाया गया. पुलिस का कहना है कि वे सिर्फ़ सावधानी के तौर पर वहां मौजूद थे ताकि कोई बड़ी घटना न हो. पुलिस के मुताबिक, "किसी ने भी कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. भीड़ वाली जगहों पर पुलिस को हमेशा मौजूद रहना पड़ता है." सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती दिख रही है.

इस हंगामे के बाद पूरे कॉलेज कैंपस को खाली करा लिया गया. आरोप यह भी है कि झड़प के दौरान कुछ पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को धमकी भी दी, जिसके बाद उनके ऑफिस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

कॉलेज का 75% अटेंडेंस का नियम हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है. यह घटना उन छात्रों की मुश्किलों को फिर से सामने लाती है जो पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप, पार्ट-टाइम जॉब और लंबे सफर जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं. फिलहाल, कॉलेज मैनेजमेंट ने इस पूरी घटना पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है.