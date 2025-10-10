Navi Mumbai Metro Update: लोगों के लिए खुशखबरी! वाशी से दौड़ेगी मेट्रो, नवी मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट पर कम समय में पहुंचेंगे यात्री

(Photo Credits Twitter)

Navi Mumbai Metro Update: नवी मुंबई (Navi Mumbai) के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो (Metro) 8 मार्ग का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है.सिडको (CIDCO) ने राज्य सरकार को इस मेट्रो की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपा है, और जैसे ही मंजूरी मिलेगी, काम शुरू हो जाएगा.मेट्रो 8 मार्ग मुंबई एयरपोर्ट (Terminal 2) से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक फैलेगा.मेट्रो नेरुल और सीवुड़्स रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी.

जिससे एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो के बीच आसान कनेक्शन मिलेगा.चार स्टेशन भूमिगत होंगे, बाकी स्टेशन सतह पर होंगे. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है.ये भी पढ़े:Navi Mumbai Airport: महाराष्ट्र को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, PM मोदी के हाथों नवी मुंबई एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, 19,650 करोड़ की लागत से बना; VIDEO

प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी और समयसीमा

मेट्रो 8 मार्ग का निर्माण अब सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत किया जाएगा.पहले यह कार्य एमएमआरडीए (MMRDA) और सिडको( CIDCO) संयुक्त रूप से कर रहे थे.अब निविदा प्रक्रिया की जिम्मेदारी सिडको (CIDCO) को दी गई है.प्रोजेक्ट का नक्शा राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है.अनुमान है कि अक्टूबर में मंजूरी मिल सकती है.

मेट्रो के प्रमुख स्टेशन

मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) टर्मिनल 2, फिनिक्स मॉल, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गरोडिया नगर, बैंगनवाड़ी, मानखुर्द, आईएसबीटी, वाशी, सानपाडा, जुईनगर, एलपी., नेरुल स्टेशन, सीवुड़्स स्टेशन, अपोलो, सागर संगम,तारघर और नवी मुंबई एयरपोर्ट वेस्ट तथा नवी मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2.

यात्रियों को मिलेगी सुविधा

नवी मुंबई के लोगों के लिए तेज़ और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित होगी.मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट (Navi Mumbai Airport) के साथ-साथ रेलवे और मेट्रो नेटवर्क की आसान कनेक्टिविटी मिलेगी.परियोजना शुरू होने के बाद यात्रा का समय और खर्च दोनों कम होंगे.