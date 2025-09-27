बरेली में बवाल के बाद बड़ा एक्शन: मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार, 40 आरोपी हिरासत में, 2000 दंगाइयों पर FIR

(Photo : X/PTI)

Maulana Tauqeer Raza Arrested: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद हुए हंगामे और हिंसा पर पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा बवाल?

शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद, बरेली की मशहूर अल हजरत दरगाह के पास मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे. शुरुआत में यह एक प्रदर्शन जैसा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और यह एक हिंसक टकराव में बदल गया.

पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज

खबरों के मुताबिक, प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा. इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इस हिंसा के मामले में पुलिस अब सख्ती बरत रही है. मौलाना तौकीर रज़ा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगभग 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.