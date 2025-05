VIDEO: भारत-पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ में देशभक्ति का जोश, मदद को उमड़ा हुजूम, वॉलंटियर्स की लगी लंबी लाइनें

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे देश को चिंतित कर दिया है. बॉर्डर पर हालात गंभीर हैं और पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिशें की गई हैं. जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट और पोखरण जैसे इलाकों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इन साजिशों को नाकाम कर दिया और समय पर कार्रवाई करते हुए हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया.

ऐसे हालात में जब देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तब चंडीगढ़ के लोगों ने एकजुटता की मिसाल पेश की है. शहर में जैसे ही स्थानीय प्रशासन ने वॉलंटियर बनने की घोषणा की, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग मदद के लिए आगे आ गए. चंडीगढ़ के कई हिस्सों में वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई. युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं तक ने देश सेवा के लिए आगे बढ़ने की इच्छा जताई.

