Rajnath Singh Security Meeting: फिर घुटने टेकेगा पाकिस्तान ! रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं रणनीतिक बैठक, CDS अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मीटिंग में मौजूद (Watch Video)

India Pakistan Tensions: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है. इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं. यह बैठक पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच हो रहा, जिनका भारत ने सख्त जवाब दिया है. सूत्रों के मुताबिक, यह उच्च स्तरीय बैठक 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बने हालातों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है. भारत ने हाल ही में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ ठिकानों पर सटीक हमले किए थे.

इन हमलों में करीब 70 आतंकवादियों के मारे जाने और 60 से ज्यादा के घायल होने की खबर है. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी.

Delhi: Union Defence Minister Rajnath Singh leaves his residence for a meeting with the chiefs of the three armed forces pic.twitter.com/AcDbutkCXR

— IANS (@ians_india) May 9, 2025