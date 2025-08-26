Pune TVS Service Centre Fire: पुणे के बंड गार्डन रोड पर टीवीएस सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 60 बाइक जलकर खाक; देखें VIDEO

Pune TVS Service Centre Fire Video: पुणे के बंड गार्डन रोड पर स्थित ताराबाग बिल्डिंग में रविवार रात को टीवीएस शोरूम और सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई. इस हादसे में करीब 60 बाइकें और अन्य सामान जलकर राख हो गए. आग लगने के बाद बाइकें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं, और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के कारण बाइक जलने की घटना को देखा जा सकता है.
पुणे फायर ब्रिगेड को 8:38 बजे मिली सूचना
अधिकारियों के अनुसार, पुणे फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को रविवार रात 8:38 बजे आग लगने की सूचना मिली.नायडू और येरवाडा फायर स्टेशन से फायर टेंडर और हेडक्वार्टर से एक वाटर टैंकर तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। आग शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सर्विस सेंटर में लगी थी, जहां दोपहिया वाहनों के जलने से घना धुआं फैल गया. जब तक दमकल की टीम आग पर काबू पाती, तब तक शोरूम में रखी सभी बाइकें जलकर खाक हो गईं.
पुणे के TVS सेंटर में लगी भीषण आग
60 Two-Wheelers Gutted in Major Fire at TVS Service Centre on Bundgarden Road#PuneNews #PuneFire #BundgardenRoad #TVS #BreakingNews #PuneUpdates #PuneCity #FireAccident #LatestNews #MaharashtraNews #PuneReport #FireSafety #PuneAlert pic.twitter.com/eZZ9RcJW0t
— Punekar News (@punekarnews) August 26, 2025
लाखों का नुकसान
आग में कुल 60 दोपहिया वाहन, जिनमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार की बाइकें शामिल थीं, पूरी तरह नष्ट हो गईं. अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कुछ नई बाइकें थीं, जबकि अन्य मरम्मत के लिए लाई गई थीं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मशीनरी, बैटरी, स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर राख हो गए. राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है.
आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं
फिलहाल आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, और फिर यह आग पूरे शोरूम में फैल गई होगी.