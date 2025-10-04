Explosion in Coaching Center: फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट, 2 छात्रों की मौत, 7 लोग घायल, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Bharat24Up)

Explosion in Coaching Center: फर्रुखाबाद (Farrukhabad) के सेंट्रल जेल चौराहे के रोड पर स्थित सन लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी प्वाइंट कोचिंग पॉइंट के गेट पर अचानक एक बड़ा विस्फोट (Explosion) हो गया. इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई. तो वही बताया जा रहा है की 7 से ज्यादा छात्र घायल हो गए है.ये लाइब्रेरी (Library) एयर कोचिंग सेंटर योगेश राजपूत और रविंद्र शर्मा द्वारा संचालित किया जा रहा था. दोपहर में जब बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक बड़ा विस्फोट हुआ. धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दीवार पूरी तरह टूटकर सड़क पर जा गिरी और ईंटें दूर-दूर तक बिखर गईं.

धमाके के समय केंद्र की पहली मंजिल पर कई बच्चे और युवा मौजूद थे. इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई तो वही 7 से ज्यादा घायल हो गए है. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Bharat24Up नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Lucknow Factory Blast: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, पांच घायल; फोरेंसिक और दमकल की टीम मौके पर; VIDEO

कोचिंग सेंटर में विस्फोट

घायलों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट

घायलों को तत्काल राम मनोहर लोहिया (Ram Manohar Lohia Hospital) और पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.डॉक्टरों ने आकाश सक्सेना को मृत घोषित कर दिया, जबकि आकाश कश्यप को रेफर किया गया लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ बैठा.मृतक आकाश सक्सेना के पिता लखनऊ में सब-इंस्पेक्टर हैं, जबकि आकाश कश्यप के पिता नगर पालिका फर्रुखाबाद में सफाईकर्मी हैं. दोनों युवा सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे.

मौके पर पहुंचे अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह मौके पर पहुंचे.फायर ब्रिगेड, पुलिस बल, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.एसपी आरती सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि कोचिंग सेंटर के नीचे बने सेप्टिक टैंक में अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस जमा हो गई थी.

संभावना है कि वहां मौजूद इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड में स्पार्किंग होने से विस्फोट हुआ.फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है और आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने इस दुखद हादसे पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने जिला प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.