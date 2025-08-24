Arun Jaitley Death Anniversary: अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण और रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 24 अगस्त : पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा नेताओं ने उन्हें नमन किया है. रविवार को दिल्ली स्थित 'अरुण जेटली पार्क' में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. 'अरुण जेटली पार्क' में भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेताओं ने अरुण जेटली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, कमलजीत सेहरावत, रामवीर बिधूड़ी और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरुण जेटली को पुष्पांजलि अर्पित की.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन करता हूं. सार्वजनिक जीवन में अपनी सादगी और सुचिता से उच्च आदर्श स्थापित करने वाले जेटली का संपूर्ण जीवन भारत की उन्नति और प्रगति को समर्पित रहा. राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण के उनके प्रयास हम सभी को देशसेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे." यह भी पढ़ें : Reliance Communications Fraud Case: एसबीआई के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी समेत रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "अरुण जेटली सिर्फ एक कुशल विधिवेत्ता और प्रखर वक्ता ही नहीं, बल्कि मिलनसार व्यक्तित्व और राजनीति के सच्चे अजातशत्रु थे. वह मित्रों के मित्र तो थे ही, विरोधियों के भी अपने थे. वह दूसरों की जरूरत के समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले व्यक्ति थे. सार्वजनिक जीवन में चाहे आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की विकास यात्रा को गति देना हो या संवाद और सहमति से लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाना हो, अरुण जेटली ने हर क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी. नैतिकता, मूल्यों और विचारधारा के प्रति उनकी ईमानदारी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है. उनके स्नेहिल मार्गदर्शन ने मुझे हमेशा दिशा दिखाई. उनकी पुण्यतिथि पर 'अरुण जेटली पार्क' में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मेरे लिए वे सदैव एक बड़े भाई, मार्गदर्शक और प्रेरक मित्र के रूप में स्मरणीय रहेंगे." एक अन्य पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "अरुण जेटली को नए भारत के सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान के अग्रणी निर्माताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा. उनका जीवन और विरासत सदैव प्रेरणादायी रहेगी."