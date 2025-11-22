भाजपा का दावा, चेन्नई कॉर्पोरेशन के टेंडर एक्सटेंशन में 4,000 करोड़ रुपए का 'स्कैम'

Photo- @BJP4India/X & @Jduonline/X

चेन्नई, 22 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता के. अन्नामलाई ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन पर 4,000 करोड़ रुपए के बड़े कचरा कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि यह कदम एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने और बड़े पैमाने पर करप्शन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. उन्होंने मांग की कि टेंडर तुरंत कैंसिल किया जाए और इस फैसले की पूरी जांच शुरू की जाए.

कॉर्पोरेशन ने जुलाई में टोंडियारपेट और अन्ना नगर जोन में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सर्विस के लिए बोली लगाई थी. 10 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है अन्नामलाई के अनुसार, गुरुवार को दोपहर 3 बजे आखिरी डेडलाइन तय होने से पहले ही टेंडर को चार बार टाला जा चुका था. उस समय तक, तीन फर्मों ने अपनी बिड जमा कर दी थीं. अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि खरीद नियमों का उल्लंघन करते हुए, कॉर्पोरेशन ने ऑफिशियल विंडो बंद होने के बाद 21 नवंबर को नया कट-ऑफ घोषित करते हुए डेडलाइन को एक और दिन बढ़ा दिया. यह भी पढ़ें : ‘कांग्रेस ने जीवन पर्यंत बांटने और तोड़ने की राजनीति की’, गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर पर दिया जवाब

आखिरी मिनट में हुए इस बदलाव के बाद एक और कंपनी टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो गई. उन्होंने दावा किया कि यह एक्सटेंशन एक सोची-समझी चाल लगती है जिसका मकसद एक खास कंपनी की मदद करना था, खासकर इसलिए क्योंकि अधिकारियों को डेडलाइन खत्म होने के बाद पहले तीन प्रतिभागियों की बोली की कीमत के बारे में पता चला. उन्होंने कहा कि बोली के विवरण का आकलन करने के बाद एक नई कंपनी को अनुमति देने से पूरे प्रोसेस की निष्पक्षता और ईमानदारी से समझौता हुआ. अन्नामलाई ने कहा कि डेडलाइन के बाद टेंडर एक्सटेंशन न केवल मना है, बल्कि यह पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स की मांग वाली ट्रांसपेरेंसी को भी बुरी तरह कमजोर करता है.

उन्होंने कहा कि जिन तीन कंपनियों ने ओरिजिनल डेडलाइन का पालन किया था, उन्हें गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और इस तरह के उल्लंघन से एक्सटेंशन के पीछे के मकसद पर शक होता है. अन्नामलाई ने यह भी कहा कि हालात भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की ओर साफ इशारा करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "जानबूझकर नियम तोड़े गए हैं, जो 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले का रास्ता खोलता है." उन्होंने चेन्नई कॉर्पोरेशन से तुरंत टेंडर कैंसिल करने और उस कंपनी की डिटेल्स पब्लिश करने की अपील की, जो 20 नवंबर की डेडलाइन तक क्वालिफाई हुई थी. अन्नामलाई ने क्लोजर के बाद डेडलाइन बदलने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए पूरी जांच की मांग की.