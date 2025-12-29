Manali Weather Forecast: क्या 31 दिसंबर को मनाली में होगी बर्फबारी? नए साल पर तूफान के लिए तैयार हो गया है हिल स्टेशन शीतकालीन

New Delhi, December 29: हिमाचल प्रदेश में मनाली का लोकप्रिय हिल स्टेशन मौसम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है क्योंकि 30 दिसंबर, 2025 से इस क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है. अपेक्षाकृत शुष्क क्रिसमस के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए "कोल्ड डे" की चेतावनी जारी की है, जिसमें कुल्लू घाटी में मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की गई है. शहर में और ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की संभावना के साथ, पर्यटकों और निवासियों को नए साल की शुरुआत के साथ तीव्र सर्दियों की स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है.

नए साल की पूर्वसंध्या पर मनाली मौसम पूर्वानुमान

जबकि मनाली के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और दिन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीब है, मंगलवार शाम तक एक प्रमुख मौसम प्रणाली सक्रिय होने की उम्मीद है. नवीनतम आईएमडी शिमला बुलेटिन के अनुसार, तूफान की चरम तीव्रता नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के दिन के साथ मेल खाएगी.

7 दिनों के लिए कुछ ऐसा रहेगा मनाली का मौसम

30 दिसंबर: आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और शाम को हल्की बारिश शुरू होगी.

31 दिसंबर: बारिश या बर्फबारी की प्रबल संभावना; "ठंडा दिन" चेतावनी सक्रिय.

1 जनवरी: बर्फबारी जारी रही और रात में तापमान -11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

2-4 जनवरी: हल्की बर्फबारी के साथ लगातार शीत लहर की स्थिति और सप्ताहांत तक आसमान साफ ​​रहेगा.

पर्यटन पर पड़ सकता हैं प्रभाव

नए साल के मौके पर मनाली में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, मनाली शहर और ओल्ड मनाली में होटल की व्यस्तता कथित तौर पर 90 प्रतिशत के करीब है. हालाँकि, स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को संभावित सड़क बंद होने के बारे में आगाह किया है.

वर्तमान में, अटल सुरंग और सोलंग घाटी खुली हुई है, लेकिन अगर मनाली-लेह राजमार्ग पर भारी बर्फ जमा हो जाती है तो सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) आवाजाही प्रतिबंधित कर सकता है. वर्तमान में केवल 4x4 वाहनों को रोहतांग और शिंकुला जैसे ऊंचे दर्रों की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है.

सुरक्षा और संरक्षा के उपाय

मौसम की चेतावनियों के अलावा, कुल्लू जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर छुट्टियों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 2 जनवरी 2026 तक पर्यटक क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.

स्वास्थ्य एवं यात्रा सलाह:

कपड़े: निवासियों और आगंतुकों से बहुस्तरीय ऊनी कपड़े और जलरोधक गियर पहनने का आग्रह किया जाता है.

ड्राइविंग: ड्राइवरों को फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए और बर्फीले ढलानों पर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि मनाली और गुलाबा के बीच सड़कों पर काली बर्फ पड़ने की आशंका है.

स्वास्थ्य: अनुमानित "शीत लहर" और अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में तेज गिरावट के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की सलाह दी जाती है.

मनाली में 21 दिसंबर को सीज़न की पहली हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, लेकिन बाद में शुष्क मौसम ने क्रिसमस यात्रियों को निराश कर दिया. आगामी तूफान से शहरी क्षेत्र में सीज़न का पहला पर्याप्त संचय होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के सेब के बागानों और सोलांग घाटी में स्थानीय शीतकालीन खेल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है.