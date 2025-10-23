JMS Business Centre Fire: जोगेश्वरी वेस्ट के बेहरामबाग के पास जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल; VIDEO

JMS Business Centre Fire Video:  मुंबई सहित अन्य शहरों में दिवाली के बाद आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट (Jogeshwari West) इलाके के बेहरामबाग (Behrambaug) के पास एक जेएमएस बिजनेस सेंटर में भीषण आग लग गई है. आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग

आग लगने के बाद वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही हैं, वहीं नीचे की ओर भी आग के गुबार गिरते नजर आ रहे हैं. आग के कारण आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं और उन्हें डर है कि आग के ये गोले पास के झोपड़पट्टियों तक न पहुँच जाएं. क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर मकान झोपड़े ही हैं, लोग चिंतित हैं कि अगर आग ऊपर से गिरकर किसी झोपड़े तक पहुंच गई तो इसका असर और भी भयावह हो सकता है. यह भी पढ़े: Mumbai Fire Video: नरीमन पॉइंट के मित्तल टॉवर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में जुटी

बिजनेस सेंटर में लगी आग

आग लगने की वजहों का पता नहीं

हालांकि, आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है. सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है अभी तक किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि दिवाली की वजह से ऑफिस बंद थे