Himalayan Medicine Racket Busted: गाजियाबाद में नकली हिमालय दवाओं के बड़े रैकेट का भंडाफोड़; 50,000 टैबलेट जब्त, इंटर-स्टेट नेटवर्क एक्सपोज (Watch Video)

Himalayan Medicine Racket Busted: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) और स्वाट (SWAT) टीम ने एक संयुक्त अभियान चलाकर नकली दवाओं (Fake Medicines) के निर्माण और वितरण करने वाले एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने लगभग 50,000 नकली टैबलेट जब्त की हैं. यह गिरोह हिमालय वेलनेस कंपनी (Himalaya Wellness Company) के लोकप्रिय उत्पादों की कॉपी बनाकर कई राज्यों में सप्लाई कर रहा था.

​इस मामले की शुरुआत 3 जनवरी को हुई थी, जब हिमालय वेलनेस कंपनी ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. कंपनी ने आरोप लगाया था कि बाजार में उनके उत्पादों, विशेषकर लिव-52 (Liv.52) के नकली संस्करण बेचे जा रहे हैं. कंपनी की आंतरिक जांच में मुरादनगर और अलीगढ़ को इन नकली दवाओं के मुख्य आपूर्ति केंद्रों के रूप में पहचाना गया था.

तकनीकी जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी

​ग्रामीण पुलिस उपायुक्त (DCP) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस और स्वाट टीम ने तकनीकी निगरानी शुरू की. जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि यह एक संगठित गिरोह है जो कई जिलों और राज्यों में फैला हुआ है.

हिमालयी औषधि रैकेट का भंडाफोड़

हरियाणा में निर्माण और मेरठ में पैकेजिंग

​जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नकली टैबलेट्स का निर्माण हरियाणा स्थित एक इकाई में किया जा रहा था. वहीं, इन दवाओं को असली जैसा दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष रैपर और बॉक्स मेरठ में तैयार किए जा रहे थे. पुलिस ने छापेमारी के दौरान इन नकली उत्पादों की 50,000 टैबलेट्स की बड़ी खेप बरामद की.

​"हम इस गिरोह के हर पहलू की जांच कर रहे हैं. इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी." - सुरेंद्र नाथ तिवारी, डीसीपी रूरल

जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़

​पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है और किन-किन रिटेल दुकानों तक इन नकली दवाओं को पहुंचाया गया है. नकली दवाओं का सेवन जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस वितरण श्रृंखला को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं.