Mumbai Airport पर DRI की बड़ी कार्रवाई! क्लीनिंग स्टाफ से पकड़ा 1.2 किलो Gold Powder, दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Photo Credits: File Image)

Mumbai Airport Gold Smuggling: मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोने की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की एक टीम ने हवाई अड्डा सेवा कंपनी AIASL के दो कर्मचारियों को सोने का पाउडर छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़ा. बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी विमान की सफाई में लगे थे. सूत्रों के अनुसार, विमान Dammam, Saudi Arabia से मुंबई पहुंचा था. यात्रियों के उतरने के बाद, DRI टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर निगरानी की.

इस दौरान, दो कर्मचारी - शंकर रामचंद्र पाटिल और सुनील वर्मा संदिग्ध व्यवहार करते देखे गए. जब ​​अधिकारियों ने उनकी तलाशी ली, तो लगभग 1.2 किलो (1200 ग्राम) Gold Powder बरामद हुआ.

ये भी पढें: Mumbai Malad East Fire Video: मुंबई के मलाड इलाके में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार

10-10 हजार रुपये देने का वादा

DRI अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने विमान से सोना निकालकर Aerobridge में छिपा दिया था. पूछताछ के दौरान, उन्होंने एक तस्करी गिरोह (Gold Smuggling Gang) के निर्देश पर काम करने की बात कबूल की, जिसने उन्हें 10-10 हजार रुपये देने का वादा किया था.

मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश

एजेंसी के वकील ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अदालत से दोनों की हिरासत की मांग की. बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत की मांग की. सुनवाई के बाद, अदालत ने दोनों को 11 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

डीआरआई ने अब इस मामले के मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है.