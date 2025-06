OMG! पेट में ₹11.39 करोड़ की कोकीन छिपाकर ला रहा था शख्स, मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार; जांच में जुटा कस्टम विभाग

Mumbai Airport Cocaine Smuggling: मुंबई एयरपोर्ट पर 19 जून को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के एक नागरिक को कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी सिएरा लियोन से भारत आया था और उसके पेट से 67 कैप्सूल में छिपाकर लाई गई कोकीन बरामद हुई है. खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई ने इस संदिग्ध को एयरपोर्ट पर ही रोका और पूछताछ शुरू की. शक बढ़ने पर उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे और स्कैन में पता चला कि उसने अपने पेट में कई कैप्सूल निगल रखे हैं.

धीरे-धीरे मेडिकल प्रक्रिया के जरिए 67 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें कुल 1,139 ग्राम कोकीन मिली.

