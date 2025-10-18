Mumbai Malad East Fire Video: मुंबई के मलाड इलाके में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार

मुंबई: आज दोपहर मुंबई के मलाड ईस्ट इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया. यह आग संजय नगर में पंजाब डेयरी के पास मौजूद लकड़ी के कबाड़ के एक गोदाम में लगी. देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना बादल छा गया, जिसे दूर-दूर तक देखा जा सकता था.

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गईं. इलाका काफी भीड़भाड़ वाला होने की वजह से दमकलकर्मियों को आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर पुलिस भी मौजूद है और भीड़ को घटनास्थल से दूर रखने की कोशिश कर रही है ताकि राहत और बचाव के काम में कोई रुकावट न आए.

अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. गनीमत यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आग को जल्द से जल्द बुझाने की कोशिशें जारी हैं.