Mainpuri News: मैनपुरी में करवा चौथ की खरीदारी के दौरान हंगामा, छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने युवक को सरेआम पीटा; VIDEO वायरल

Mainpuri News: देशभर में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाना है, जिसे लेकर बाजारों में खरीदारी का माहौल बना हुआ है. इसी बीच यूपी के मैनपुरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां करवा चौथ की खरीदारी के दौरान एक युवक पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा और फिर उसे सरेआम पीटा गया.
मैनपुरी में महिला में महिला से छेड़छाड़
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाजार में मौजूद कुछ महिलाएं एक युवक को पकड़कर सरेआम थप्पड़ों और लातों से पीट रही हैं. युवक खुद को निर्दोष बताते हुए माफ़ी मांगता और सफाई देता नजर आ रहा है, लेकिन नाराज़ महिलाएं उसकी एक नहीं सुनतीं. यह भी पढ़े: Mumbai: चलती ट्रेन में स्टंटबाजी और छेड़छाड़ करने वाला युवक बोरीवली जीआरपी ने किया गिरफ्तार
युवक ने महिलाओं के साथ की छेड़खानी
करवा चौथ की खरीदारी के दौरान हंगामा!, महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी. घटना का वीडियो वायरल.#Mainpuri #Video pic.twitter.com/91MI2tqSoz
— NDTV India (@ndtvindia) October 9, 2025
घटना के बाद युवक को महिलाओं ने पुलिस के हवाले कर दिया या छोड़ दिया, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है. युवक का नाम और वह कहां का रहने वाला है, इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.