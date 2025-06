Maharashtra Rains: महाराष्ट्र के शिरपुर, वाशिम में भारी बारिश से जलभराव, IMD का अलर्ट, अगले तीन दिन तक और भरी वर्षा की संभावना; VIDEO

Maharashtra Rains: महाराष्ट्र में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है. राज्य के कई प्रमुख जिलों में झमाझम बारिश हो रही है. प्रदेश में जारी बारिश के बीच वाशिम और शिरपुर क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते सड़कों और निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है. तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया है और लोग जरूरी कामों के लिए भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिरपुर के बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है. ट्रैफिक जाम है, वहीं कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है. यह भी पढ़े: Maharashtra Rains: महाराष्ट्र में भारी बारिश से भिवंडी में जलजमाव, चारों तरफ पानी ही पानी- देखें वीडियो

#WATCH | Maharashtra | Continuous heavy rain triggered waterlogging in Shirpur, Washim. IMD says Washim is likely to continue receiving rain for the next three days. pic.twitter.com/rIHwAova7S

— ANI (@ANI) June 26, 2025