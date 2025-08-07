Maharashtra: मुंबई पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार, पान दुकान की आड़ में बेच रहा था ड्रग्स

मुंबई, 6 अगस्त : मुंबई पुलिस की विक्रोली यूनिट ने पान दुकान की आड़ में ड्रग्स बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1.84 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है. पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनवर जमीरुल्ला अंसारी (48) के रूप में हुई है, जो मुंबई के विक्रोली इलाके स्थित टैगोर नगर में पान दुकान चलाता है. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी दुकान से मादक पदार्थ एमडी (मेथाम्फेटामाइन) बेच रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने ड्रग्स बेचते हुए आरोपी दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया.

तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 92 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1.84 लाख रुपए बताई जा रही है. विक्रोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी को यह मादक पदार्थ कहां से मिल रहा था और वह कितने समय से इस अवैध धंधे में लिप्त था. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि क्या उसका किसी बड़े गिरोह से संपर्क था या वह अकेले ही यह धंधा चला रहा था. यह भी पढ़ें : Mumbai Rain Update: IMD का अलर्ट, मुंबई-ठाणे में अगले 3–4 घंटों में बारिश की संभावना, जानें आस-पास के जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से अपनी पान दुकान की आड़ में यह गैरकानूनी काम कर रहा था, लेकिन अब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है. जांच में यह भी सामने आ सकता है कि वह किन-किन लोगों को यह ड्रग्स बेचता था. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल मच गई है. अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी.