विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर विवाद, तमिलनाडु में फिल्म पर बैन की मांग, मेकर्स ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

Vijay Deverakonda Kingdom Controversy: विजय देवरकोंडा की नई एक्शन फिल्म 'किंगडम' रिलीज़ होते ही विवादों में घिर गई है. तमिलनाडु में फिल्म के खिलाफ़ ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में श्रीलंकाई तमिलों को गलत तरीके से यानी विलेन के तौर पर दिखाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

31 जुलाई, 2025 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई फिल्म 'किंगडम' को लेकर तमिलनाडु में गुस्सा फूट पड़ा है. तमिल राष्ट्रवादी समूहों, खासकर 'नाम तमिलर कच्ची' (NTK) पार्टी ने फिल्म बनाने वालों पर तमिल भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया है.

NTK का कहना है कि फिल्म में श्रीलंकाई तमिलों को विलेन दिखाना सिर्फ असंवेदनशील नहीं, बल्कि यह तमिल लोगों की पहचान और उनके इतिहास को बदनाम करने की कोशिश है. इसी के चलते तमिलनाडु के त्रिची और मदुरै जैसे शहरों में सिनेमाघरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई.

फिल्म बनाने वालों ने क्या कहा?

बढ़ते विवाद को देखते हुए फिल्म के प्रोडक्शन हाउस 'सितारा एंटरटेनमेंट्स' ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है:

"हम तमिल लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं."

उन्होंने भरोसा दिलाया कि फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों.

प्रोडक्शन हाउस ने साफ़ किया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह बात फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर में भी बताई गई है.

उन्होंने आगे कहा, "अगर फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमें इस बात का खेद है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप फिल्म को सपोर्ट करें."

फिल्म के बारे में अन्य जानकारी

'किंगडम' एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन गौतम तिन्ननुरी ने किया है. फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंदर का है. फिल्म के एक्शन सीन्स पर तीन अलग-अलग स्टंट कोरियोग्राफरों ने काम किया है. अब देखना यह होगा कि इस विवाद का फिल्म के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है.