Manikrao Kokate Video: महाराष्ट्र विधानसभा में रम्मी खेलते पकड़े गए कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, विपक्ष ने घेरा, दी ये सफाई

Kokate Caught Playing Rummy In Assembly: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार कारण है एक वायरल वीडियो, जिसमें वह विधानसभा सत्र के दौरान रम्मी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एनसीपी और शिवसेना उबीटी के नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि खुद को इस वीडियो को लेकर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने सफाई दी हैं .

एनसीपी (शरद पवार गुट) नेता सुप्रिया सुले ने इस पर कहा, "महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रदेश के मंत्री विधानसभा में रम्मी खेल रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: क्या महाराष्ट्र में लाडली बहनों को 2100 रुपये नहीं मिलेंगे? योजना के कारण सरकार का बिगड़ा बजट! कृषि मंत्री कोकाटे के बयान से महिलाएं चिंतित!

वहीं, शिवसेना उबीटी के नेता संजय राउत ने भी माणिकराव कोकाटे के खिलाफ बयान दिया और कहा कि इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार निंदनीय है.

इससे पहले एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा, "जब राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कृषि मंत्री का यह रवैया बिल्कुल अस्वीकार्य है. उन्होंने हैशटैग #जंगलीरमीपेआओनामहाराज के साथ लिखा, "यह कृत्य निंदनीय है.

वहीं, मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा, "जब मुझे पता है कि कैमरा है, तो मैं वहां खेल खेलने के लिए क्यों बैठूंगा? मैंने इसे स्किप करने की कोशिश की, दो बार कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गेम को कैसे स्किप करना है. फिर अगले ही सेकंड में मैंने गेम को स्किप कर दिया, मंत्री कोकाटे ने कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ गलत वीडियो के आधार पर राजनीतिक खेल खेल रहा है.

