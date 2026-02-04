Kunal Kamra: कुणाल कामरा की बढ़ सकती है मुश्किलें! महाराष्ट्र विधान परिषद समिति ने डिप्टी सीएम शिंदे पर टिप्पणी मामले में भेजा समान

Summons Kunal Kamra Over DCM Shinde: महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना (UBT) नेता सुषमा अंधारे को एक सुनवाई के लिए तलब किया है. यह मामला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है. समिति ने दोनों को गुरुवार (5 फरवरी) दोपहर 2 बजे पेश होने का निर्देश दिया है.
विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई
समिति के अध्यक्ष और भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने बुधवार को जानकारी दी कि कामरा और अंधारे को लगभग 15 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था. लाड ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित पक्ष दो बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होते हैं, तो समिति उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला ले सकती है. यह भी पढ़े:
क्या है पूरा विवाद?Rahul Kanal On Kunal Kamra: बुक माई शो ने हटाए कुणाल कामरा से जुड़ा कॉन्टेंट, शिवसेना नेता ने लिखा था पत्र
यह विवाद पिछले साल बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ था, जब भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर ने कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया था.
-
कुणाल कामरा: कामरा ने एक पैरोडी गाने के जरिए एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था, जिसमें उन पर कटाक्ष किए गए थे.
-
सुषमा अंधारे: शिवसेना (UBT) नेता सुषमा अंधारे ने कामरा के उस वीडियो का समर्थन किया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया था.
सत्ताधारी गठबंधन का आरोप है कि इन टिप्पणियों से न केवल एक जननेता का अपमान हुआ है, बल्कि विधायी संस्थान की गरिमा को भी ठेस पहुंची है.
राजनीतिक पृष्ठभूमि
एकनाथ शिंदे द्वारा जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से बगावत करने के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में 'गद्दार' और 'स्वाभिमानी' जैसे शब्दों को लेकर जुबानी जंग जारी है. विपक्षी नेता अक्सर शिंदे गुट पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे लोकतांत्रिक विद्रोह करार देता है.
विशेषाधिकार समिति अब इस मामले में यह तय करेगी कि क्या कामरा और अंधारे के बयान सदन की अवमानना की श्रेणी में आते हैं. फिलहाल, सभी की नजरें गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या कुणाल कामरा समिति के सामने उपस्थित होते हैं या नहीं.