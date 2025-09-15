सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! 1.42 लाख तक मिलेगा वेतन, भर्ती प्रक्रिया शुरू- जानें डिटेल्स

Maharashtra Dharmaday Ayuktalay Recruitment 2025

Sarkari Naukri Jobs: सरकारी नौकरी (Government Job Vacancies) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तालय (Maharashtra Dharmaday Ayuktalay) ने विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. धर्मादाय आयुक्तालय एक ट्रस्ट (Trust) है, जिसका मुख्य कार्य सार्वजनिक ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन करना, उन्हें सलाह देना और उनकी निगरानी करना है. इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.

वैकेंसी डिटेल

धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इन पदों में लीगल असिस्टेंट (Legal Assistant) के 3 पद, स्टेनोग्राफर सीनियर कैटेगरी (Stenographer Senior Category) के 2 पद, स्टेनोग्राफर जूनियर कैटेगरी (Stenographer Junior Category) के 22 पद, इंस्पेक्टर (Inspector) के 121 पद और सीनियर क्लर्क (Senior Clerk) के 31 पद शामिल हैं. कुल मिलाकर इस भर्ती के लिए 179 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है. जनरल, ईडब्ल्यूएस (EWS) और ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PWDs) उम्मीदवारों के लिए यह 900 रुपये रखा गया है. भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क मुफ्त है.

आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी अनिवार्य है. आरक्षित, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है.

आवेदन प्रक्रिया

इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी. उम्मीदवार को आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा. इच्छुक उम्मीदवार इस बात का ध्यान दें, की अंतिम तारीख तक शुल्क जमा नहीं करने पर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. शुल्क जमा करने के बाद आपको एक आवेदन पीडीएफ (PDF) मिलेगी, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखना अनिवार्य है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार धर्मादाय आयुक्त कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/32835/89008/Index.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसमें उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा. परीक्षा में मराठी (Marathi), अंग्रेजी (English), सामान्य ज्ञान (General Knowledge), अंकगणित (Arithmetic), तर्कशास्त्र (Reasoning) और पद-विशिष्ट विषय (Post-Specific Subjects) शामिल होंगे, ताकि उम्मीदवारों की योग्यता और पद के लिए उपयुक्तता का सही मूल्यांकन किया जा सके.

महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालय की यह भर्ती सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते है.