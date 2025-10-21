Madhya Pradesh: राजगढ़ में बाजार में पति ने पत्नी पर किया धारधार हथियार से हमला, सीसीटीवी में कैद घटना

राजगढ़, 21 अक्टूबर : मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. शराब के नशे में धुत एक पति ने दिनदहाड़े सरे बाजार अपनी पत्नी पर हंसिया से हमला कर दिया और उसके दोनों हाथ काट दिए. यह भयावह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना ब्यावरा के कोली मोहल्ला इलाके में ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पास हुई. घायल महिला सविता (उम्र करीब 35 वर्ष) ने बताया कि वह सुबह काम से लौट रही थी, तभी उसके पति ने अचानक हंसिया से हमला कर दिया. सविता के दोनों हाथ बुरी तरह कट गए, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी. आसपास के लोग चीखें सुनकर दौड़े, लेकिन आरोपी पति ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की. हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल सविता को ब्यावरा सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बताया कि सविता की हालत नाजुक है और उसे उच्च स्तरीय इलाज के लिए इंदौर रेफर किया जा सकता है. यह भी पढ़ें : Bilaspur: फटाखे फोड़ रहे युवाओं की लापरवाही, जलता हुआ रॉकेट स्कूटी पर जा गिरा, गाड़ी जलकर हुई राख, बिलासपुर का VIDEO आया सामने

ब्यावरा सिविल अस्पताल के एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि सुबह 8:50 बजे डायल 100 पर कॉल आई थी. टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सविता को अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर तहसीलदार और थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. सविता के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने पति पर शराब के नशे में बार-बार मारपीट करने का आरोप लगाया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है.

सविता ने पुलिस को बताया कि उसका पति अत्यधिक शराब का सेवन करता है और नशे में अक्सर झगड़ा करता था. 10 दिन पहले भी सविता व उसके दो बच्चों को घर से निकाल दिया था. तब से वे एक मंदिर के बाहर सो रहे थे. सविता ने कहा, "वह मुझे दोनों हाथ काटने की धमकी देता रहता था. मैंने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. आज उसने धमकी को अंजाम दे दिया."