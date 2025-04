Murshidabad Viral Bed Car: पत्नी के गहने बेचकर बनाया 'चलता-फिरता बेड', VIDEO वायरल होते ही टूटा सपना; ट्रैफिक उल्लंघन पर पुलिस ने किया जब्त

Murshidabad Viral Bed Car: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक अनोखी घटना सामने आई है. यहां डोमकल नगर पालिका के शंभूनगर गांव के रहने वाले 27 वर्षीय नवाब शेख ने कुछ ऐसा बनाया, जिसने न सिर्फ लोगों को हैरान किया बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. नवाब पेशे से पूल कार ड्राइवर हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ अलग करने की तमन्ना थी. डेढ़ साल की मेहनत और करीब 2.15 लाख रुपये खर्च करने के बाद उन्होंने एक ऐसा 'बेड कार्ट' बनाया, जो चलता है और देखने में बिल्कुल आरामदायक बेड जैसा लगता है.

इसमें 5x7 फीट का गद्दा, बेडशीट, तकिया और ड्राइविंग सीट भी है. इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग, ब्रेक, रियर-व्यू मिरर समेत सबकुछ मिलता है.

