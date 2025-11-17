Lonavala Horror: फर्जी बुकिंग कर बाहरी कैब ड्राइवर के साथ की मारपीट और गाड़ी के साथ की तोड़फोड़, देखें वीडियो

लोनावला में बाहरी कैब ड्राइवर के साथ मारपीट (Photo: X|@rajanrockss786)

लोनावाला से मारपीट की एक चौकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इस लोकप्रिय हिल स्टेशन में स्थानीय कैब ऑपरेटरों और बाहरी ड्राइवरों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है. वायरल हुए एक वीडियो में दिखाया गया है कि स्थानीय कैब ड्राइवरों के एक समूह ने एक बाहरी ड्राइवर को कथित रूप से ऑनलाइन राइड-बुकिंग ऐप के ज़रिए जाल में फंसाने के बाद बेरहमी से पीटा. वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, हमलावरों ने पहले ओला और उबर जैसी सेवाओं पर उपलब्ध ड्राइवरों की तलाश की और योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित की कैब बुक की. घटना से बेख़बर ड्राइवर ने राइड स्वीकार की और तय पिक-अप पॉइंट पर पहुंच गया. जैसे ही वह जगह पर पहुंचा, कई स्थानीय ड्राइवरों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. यह भी पढ़ें: Kerala BLO Suicide Case: केरल में SIR ड्यूटी का दबाव! BLO ने की खुदकुशी, कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी

वीडियो में सोन्या गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को बाहरी ड्राइवर पर लगातार हमला करते और उसकी कैब में तोड़फोड़ करते साफ़ देखा जा सकता है. पीड़ित दया की गुहार लगाते हुए कहता सुनाई देता है कि उसने सिर्फ़ इसलिए राइड स्वीकार की थी क्योंकि वह उसी इलाके में मौजूद था और रिक्वेस्ट आने के वक्त नाश्ता कर रहा था. उसके डर और लगातार दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद, आरोपी हमला करता रहा और कैब को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया.

एक हमलावर द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में घटना की क्रूरता और खुद को बचाने की कोशिश में जुटे ड्राइवर की लाचारी स्पष्ट झलकती है. वीडियो वायरल होते ही ऑनलाइन भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी. पुलिस ने मुख्य आरोपी सोन्या गुप्ता को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जाँच जारी है.

घटना के बाद कई बाहरी कैब ड्राइवरों ने दावा किया कि यह कोई पहला मामला नहीं है. पर्यटकों की भीड़ बढ़ने वाले मौसम में अक्सर इस तरह की घटनाएँ होती रही हैं, जब यात्रियों और क्षेत्रों को लेकर तनाव बढ़ जाता है.