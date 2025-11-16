Kerala BLO Suicide Case: केरल में SIR ड्यूटी का दबाव! BLO ने की खुदकुशी, कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी

Kerala BLO Suicide Case

Kerala BLO Suicide Case: केरल के कन्नूर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां 44 वर्षीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अनीश जॉर्ज की मौत ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. FIR के अनुसार अनीश ने कथित तौर पर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की भारी जिम्मेदारियों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली. अनीश एक स्कूल कर्मचारी थे और पिछले कुछ दिनों से मतदाता सूची संशोधन से जुड़ा काम संभाल रहे थे. रविवार को उनका शव घर में फंदे से लटका मिला.

ये भी पढें: देशी हथियार कंपनियों पर CDS Anil Chauhan का तीखा वार, समय पर सप्लाई न देने और झूठा स्वदेशी दावा करने पर जताई नाराजगी

'रात 2 बजे तक कर रहे थे काम'

परिवार और स्थानीय लोगों ने बताया कि अनीश लगातार थकाऊ काम में जुटे हुए थे और बीती रात भी देर रात 2 बजे तक फॉर्म भरने और अपने क्षेत्र में उन्हें वितरित करने का काम करते रहे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए अस्वाभाविक मृत्यु का केस दर्ज किया है. लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए टारगेट “अवास्तविक” थे और BLOs पर लगातार दबाव बढ़ रहा था.

सोमवार को राज्यव्यापी बहिष्कार

अनीश की मौत के बाद सरकारी कर्मचारियों में भारी गुस्सा फैल गया है. राज्य की तीन प्रमुख यूनियनों — एक्शन काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड टीचर्स, जॉइंट कमिटी ऑफ टीचर सर्विस ऑर्गनाइजेशन्स और केरल NGO एसोसिएशन — ने सोमवार, 17 नवंबर को BLO ड्यूटी के राज्यव्यापी बहिष्कार का ऐलान किया है. इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर और सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में संयुक्त विरोध मार्च निकाले जाएंगे.

इन संगठनों ने आरोप लगाया कि आयोग ने SIR को टालने की मांगों को नज़रअंदाज़ कर दिया और कर्मचारियों को दिन-रात काम करने पर मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रक्रिया तुरंत नहीं रोकी गई तो आंदोलन और तेज होगा.

राजनीतिक संगठनों का EC पर हमला!

घटना ने राजनीतिक उबाल भी बढ़ा दिया है. CPI(M) नेता एम वी जयराजन ने कहा कि पार्टी पहले ही BLOs पर बढ़ते दबाव की शिकायत कर चुकी है. वहीं कांग्रेस नेता रिजिल मक्कुट्टी ने आरोप लगाया कि SIR को चुनाव से पहले लागू करना “BJP एजेंडा” का हिस्सा है और अनीश उसकी भेंट चढ़ गए. विपक्षी नेता वी डी सतीशन ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी रथन यू केलकर ने कहा कि पुलिस जांच जारी है और जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने दावा किया कि BLOs सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें 31 दिन सिर्फ SIR के लिए समर्पित करने होते हैं, इसलिए अतिरिक्त काम का सवाल नहीं उठता.

आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर

टेली मानस (स्वास्थ्य मंत्रालय) – 14416 या 1800 891 4416; निमहंस – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; पीक माइंड – 080-456 87786; वंद्रेवाला फाउंडेशन – 9999 666 555; अर्पिता आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन – 080-23655557; आईकॉल – 022-25521111 और 9152987821; सीओओजे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन (सीओओजे) – 0832-2252525।

आसरा (मुंबई) 022-27546669, स्नेहा (चेन्नई) 044-24640050, सुमैत्री (दिल्ली) 011-23389090, कूज (गोवा) 0832- 2252525, जीवन (जमशेदपुर) 065-76453841, प्रतीक्षा (कोच्चि) 048-42448830, मैत्री (कोच्चि) 0484-2540530, रोशनी (हैदराबाद) 040-66202000, लाइफलाइन 033-64643267 (कोलकाता)