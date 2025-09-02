Lalbaugcha Raja Darshan Live: गणेश उत्सव का आज सातवां दिन, लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़; देखें वीडियो

(Photo Credits IANS)

Lalbaugcha Raja Darshan Live: गणेश उत्सव 2025 का आज सातवां दिन है, और मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक लालबागचा राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. नवसाचा गणपति के नाम से प्रसिद्ध यह मंडल हर साल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहता है.

स्थापना के पहले दिन से ही उमड़ी भीड़

स्थापना के पहले दिन से ही यहां भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. VIP हो या आम नागरिक, नेता हो या अभिनेता, हर कोई बप्पा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा दिखाई दे रहा है. यह भी पढ़े: Lalbaugcha Raja: बप्पा के दर पर JP नड्डा, सीएम देवेंद्र फडणवीस, लालबागचा राजा के किए दर्शन; लोगों के सुख-शांति के लिए की कामना; VIDEO

ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध

देश-विदेश में बैठे लाखों भक्तों को ध्यान में रखते हुए, लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस साल भी ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। भक्त अब घर बैठे भी बप्पा के दर्शन कर सकते हैं. मंडल के अध्यक्ष बालासाहेब सुदाम कांबले ने बताया कि इस बार की पंडाल सजावट पहले से भी ज्यादा भव्य और आकर्षक है, जो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है.

बप्पा का यहां करें दर्शन लाइव

गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त से

इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त 2025 को हुई थी और इसका समापन 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी के दिन भव्य विसर्जन के साथ होगा. लालबागचा राजा गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ नाचेते गाते भक्त गिरगांव चौपाटी लेकर जाते हैं. जहां बप्पा को नाम अआंखों से विसर्जित करते हैं.

करोड़ों का आता है चढ़ावा

हर साल की तरह इस बार भी बप्पा को करोड़ों रुपये का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। इसमें नकदी के अलावा सोने-चांदी के जेवरात, हीरे और विदेशी मुद्रा भी शामिल हैं। विसर्जन के बाद चढ़ावे की गिनती में कई दिन लग जाते हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंडल की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, ताकि दर्शन का यह अनुभव शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे.