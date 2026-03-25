Kolkata Horror: मां की दूसरी शादी से नाराज बेटे ने गला घोंटकर की हत्या; गहने लूटकर हुआ फरार, पुलिस को नशाखोरी का शक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता (Kolkata) के बागुईहाटी (Baguihati) इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. अपनी मां की दूसरी शादी को स्वीकार न कर पाने के कारण एक कलयुगी बेटे ने कथित तौर पर आवेश में आकर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा घर में रखे सोने के जेवर समेट कर मौके से फरार हो गया. बुधवार, 25 मार्च को पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: चिक्कमगलुरु में नागालैंड की युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन; डायरी से खुला 'प्यार के नाम पर उत्पीड़न' का राज

किराए के मकान में रह रहा था दंपत्ति

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका रूमा चक्रवर्ती अपने दूसरे पति रंजीत चक्रवर्ती के साथ बागुईहाटी के जगतपुर इलाके में एक किराए के फ्लैट में रह रही थीं. उन्होंने करीब छह महीने पहले ही यह घर किराए पर लिया था. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार को रूमा की पहली शादी से हुआ बेटा, रुद्रदीप, अपनी मां से मिलने फ्लैट पर आया था और वहीं रुक गया था.

विवाद के बाद स्कार्फ से घोंटा गला

बताया जा रहा है कि मां और बेटे के बीच रूमा के वैवाहिक संबंधों को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई थी। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. आरोप है कि गुस्से में आकर रुद्रदीप ने अपनी मां के ही स्कार्फ से उनका गला घोंट दिया. हत्या के बाद उसने घर से मां के सोने के गहने लूटे, कमरे को बाहर से ताला लगाया और वहां से रफूचक्कर हो गया.

पति के घर लौटने पर हुआ खुलासा

रूमा के पति रंजीत चक्रवर्ती जब देर रात घर लौटे, तो उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद पाया. उन्होंने रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन जब कहीं से रूमा का पता नहीं चला, तो उन्होंने मकान मालिक की मदद से दूसरी चाबी हासिल की. जैसे ही वे कमरे के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने रूमा का शव बिस्तर पर पड़ा देखा, उनके गले में स्कार्फ कसकर लिपटा हुआ था. घटना की सूचना तुरंत बागुईहाटी पुलिस स्टेशन को दी गई. यह भी पढ़ें: West Bengal Shocker: ब्यूटी पार्लर के अंदर महिला की बेरहमी से हत्या, आरोपी कश्मीरी युवक ने भी किया सुसाइड; दक्षिण कोलकाता में सनसनी

पुलिस जांच और नशाखोरी का पहलू

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'शव को बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया है. मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी बेटा ड्रग्स का आदी है. हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या हत्या के पीछे पैसों का कोई विवाद था.'

फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक नमूने इकट्ठा कर रही है और फरार रुद्रदीप की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इलाके के लोग इस घटना के बाद से सदमे में हैं.