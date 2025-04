Kolkata Fire Update: कोलकाता के ऋतुराज होटल में लगी भीषण आग, 14 लोगों की मौत, जांच के लिए SIT गठित; VIDEO

Kolkata Fire Update: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के फलपट्टी मछुआ इलाके में 29 अप्रैल 2025 की रात करीब 8:15 बजे ऋतुराज होटल में भीषण आग लग गई. इस दुखद हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है. कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि 10 दमकल गाड़ियों और सीढ़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है, और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन सटीक कारण जानने के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है.

आग की लपटों और घने धुएं के कारण होटल में मौजूद मेहमानों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई. कई लोग खिड़कियों और संकरी छतों से भागने की कोशिश करते देखे गए. दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फंसे लोगों को निकाला. बचाए गए 13 लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. यह भी पढ़े: Kolkata Fire Video: कोलकाता के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद

#WATCH | West Bengal: A fire broke out in a hotel near Falpatti Machhua in Kolkata last night. The rescue operations are underway. 14 bodies have been recovered and several people have been rescued. Further investigation is underway.

(Visuals from the spot) pic.twitter.com/lzF7lR4sQZ

— ANI (@ANI) April 30, 2025