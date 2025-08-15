Kerala Shocker: कल्लियूर में समय पर खाना न देने पर पति ने की पत्नी की हत्या, बच्चों को भेजा स्कूल

केरल, 15 अगस्त: केरल के तिरुवनंतपुरम में घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर समय पर खाना न मिलने से नाराज़ होकर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. यह घटना बुधवार देर रात कल्लियूर के कुन्नाथुविला वीडू में हुई. पुलिस के अनुसार, सुनील आर, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, रात करीब 11 बजे काम से घर लौटा. उसने अपनी पत्नी बिन्सी (उम्र 37) को मोबाइल पर बात करते हुए पाया. बिन्सी ने सुनील को खाना नहीं दिया था, जिससे वह नाराज़ हो गया. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई. आरोप है कि शराब के नशे में धुत सुनील ने गुस्से में आकर बिन्सी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय दंपति के 7 और 9 साल के दो बच्चे घर में सो रहे थे. यह भी पढ़ें: Meerut Shocker: सात महीने की प्रेगनेंट पत्नी को चाकुओं से गोदकर मार डाला, फिर करता रहा पुलिस का इंतजार; यूपी के मेरठ में खौफनाक वारदात

अपराध छुपाने की कोशिश

हत्या के बाद सुनील ने कथित तौर पर अगली सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया और उनसे कहा कि उनकी मां को बुखार है. उसने खून के धब्बे और हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी को भी साफ़ कर दिया. जब पड़ोसी बिन्सी की अनुपस्थिति को लेकर चिंतित हुए और उसके घर आए, तब यह अपराध सामने आया. पड़ोसियों को जब बिन्सी का शव मिला, तो सुनील उनके साथ उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस पूछताछ में सुनील ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने सुनील पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि सुनील शराबी था और उसकी इस आदत को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. फिलहाल, दोनों बच्चे रिश्तेदारों की देखरेख में हैं.