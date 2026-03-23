Kerala Assembly Election 2026: त्रिशूर से प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी, पद्मजा वेणुगोपाल के लिए करेंगे रोड शो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

Kerala Assembly Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को त्रिशूर पहुंच सकते हैं. यह दौरा बीजेपी नीत एनडीए के चुनाव अभियान को बड़ा बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी त्रिशूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पद्मजा वेणुगोपाल के समर्थन में रोड शो कर सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल सहित 5 राज्यों में वोटिंग कब? आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग कर सकता है ऐलान

पद्मजा वेणुगोपाल चार बार के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की बेटी हैं. वह 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर त्रिशूर से चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों बार दूसरे स्थान पर रही थीं.

2024 लोकसभा चुनाव से पहले पद्मजा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली थी और अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी के लिए प्रचार किया था, जो बाद में इस सीट से विजयी रहे. दिलचस्प बात यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में सुरेश गोपी तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि पद्मजा दूसरे नंबर पर थीं.

सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी त्रिशूर पहुंचने से पहले पलक्कड़ में भी संक्षिप्त दौरा कर सकते हैं, हालांकि उनके कार्यक्रम का अंतिम शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है.

त्रिशूर सीट हाल के चुनावों में काफी चर्चा में रही है और यहां मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है. ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा बीजेपी के लिए अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है. पार्टी इस रोड शो को केंद्रीय केरल में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है, जहां पीएम मोदी और पद्मजा वेणुगोपाल एक साथ मंच साझा कर सकते हैं.

केरल में परंपरागत रूप से सीपीआई(एम) नीत एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ का दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है. ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा चुनावी समीकरणों को और दिलचस्प बना सकता है.

मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं और तीनों मोर्चों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है. पीएम मोदी के दौरे का पूरा कार्यक्रम, जिसमें रोड शो का रूट और टाइमिंग शामिल है, आने वाले दिनों में साफ होने की उम्मीद है.