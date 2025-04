Karnataka Shocker: डेढ़ साल पहले मर चुकी पत्नी अचानक कोर्ट पहुंची, हत्या के आरोप में जेल काट रहे पति को मिली राहत; अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

Karnataka Shocker: कर्नाटक के कोडागु जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स जिसने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में डेढ़ साल जेल में बिता दिए, उसकी पत्नी खुद जिंदा अदालत में पेश हुई है. lawtrend.in की रिपोर्ट के मुताबिक, 38 वर्षीय कुरुबारा सुरेशा को 2020 के अंत में गिरफ्तार किया गया था. उसकी पत्नी मल्लिगे लापता हो गई थी और करीब 9 महीने बाद बेट्टदापुरा पुलिस को एक महिला की लाश मिली. पुलिस ने दबाव डालकर सुरेशा से उस शव की पहचान मल्लिगे के रूप में करवा ली और हत्या का केस दर्ज कर लिया.

इसके बाद कपड़े और चूड़ियों के आधार पर कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कुरुबारा सुरेशा को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.

A man serves jail term for his wife's murder in #Karnataka; she resurfaces in court alive

- Court takes serious note of 'lapses'​

- 'Court demands detailed report by April 17'​@NehaHebbs joins @HeenaGambhir with details. pic.twitter.com/HUkLGWpwCJ

