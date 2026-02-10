Kanpur Lamborghini Crash: कानपुर लेम्बोर्गिनी हादसे में CCTV ने खोली पोल, वकील के दावे को पुलिस ने किया खारिज; कार कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा ही चला रहा था; VIDEO
Lamborghini Crash In Kanpur (Photo Credits: ANI)

  Kanpur Lamborghini Crash:  उत्तर प्रदेश के कानपुर के वीआईपी रोड पर रविवार को हुए हाई-प्रोफाइल लेम्बोर्गिनी हादसे में पुलिस की जांच तेज हो गई है. ₹10 करोड़ की 'लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो' (Lamborghini Revuelto) की टक्कर से आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे. इस मामले में अब गाड़ी कौन चला रहा था, इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जहाँ एक ओर आरोपी के वकील का दावा है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.

वकील का दावा

प्रमुख तंबाकू व्यवसायी के.के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि उनके मुवक्किल उस समय ड्राइविंग सीट पर नहीं थे. वकील के अनुसार, गाड़ी परिवार का ड्राइवर 'मोहन' चला रहा था. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिवम की सेहत "नाजुक" है और दुर्घटना के समय उन्हें संभवतः दौरा (Seizure) या दिल का दौरा पड़ा था. वकील ने जोर देकर कहा कि जब शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो उनके खिलाफ मामला नहीं बनता. यह भी पढ़े: Pune Car Accident Video: पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की मर्सिडीज कार ने डिलीवरी बॉय को कुचला, सामने आया हादसे का दर्दनाक वीडियो

CCTV ने खोली पोल

 सीसीटीवी में कैद हुई सच्चाई

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने वकील के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पुलिस के अनुसार, घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि शिवम मिश्रा ही स्टीयरिंग व्हील पर थे. फुटेज में देखा जा सकता है कि टक्कर के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और बाउंसरों ने शिवम को ड्राइवर की सीट से बाहर निकाला था. डीसीपी (सेंट्रल) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि की है कि वीडियो में रेस्क्यू किया गया व्यक्ति शिवम मिश्रा ही है.

कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे 'रेव-3' मॉल के पास हुई. चश्मदीदों के मुताबिक, काले रंग की लेम्बोर्गिनी बेहद तेज रफ्तार में थी. अचानक नियंत्रण खोने के बाद कार ने एक ऑटो-रिक्शा और एक खड़ी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार करीब 10 फीट ऊपर हवा में उछल गया. इस हादसे में मोहम्मद तौफीक नाम का पैदल यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुल 6 लोगों को चोटें आईं.

 कानूनी कार्रवाई

शिवम मिश्रा बंशीधर टोबैको ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं. यह परिवार पहले भी सुर्खियों में रहा है; साल 2024 में आयकर विभाग ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें लग्जरी कारों का बड़ा बेड़ा और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था.

  • प्राथमिकी (FIR): पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.

  • मौजूदा स्थिति: पुलिस ने ₹10 करोड़ की लेम्बोर्गिनी को जब्त कर लिया है. हालांकि, मंगलवार सुबह तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल फोरेंसिक सबूतों और तकनीकी तथ्यों पर आधारित होगी, किसी कानूनी दलील पर नहीं.