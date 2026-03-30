Kanpur Factory Fire Video: यूपी के कानपुर में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

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Kanpur Incense Sticks Factory Fire Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कल रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. चौबेपुर थाना क्षेत्र के टटियागंज इलाके में स्थित एक अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठने लगा. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी जनहानि की खबर नहीं है.

देर रात धधक उठी फैक्ट्री

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टटियागंज स्थित इस अगरबत्ती फैक्ट्री में आग कल देर रात लगी. चूंकि अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जैसे लकड़ी का बुरादा और सुगंधित तेल, अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए आग तेजी से फैल गई. आसपास के लोगों ने जैसे ही लपटें देखीं, तुरंत स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी. यह भी पढ़े: Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई परिवारों का सामान खाक, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर

अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग

#WATCH उत्तर प्रदेश: कल रात कानपुर के टटियागंज इलाके में अगरबत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर चार दमकल गाड़ियां भेजी गईं। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। (वीडियो सोर्स: कानपुर अग्निशमन विभाग) pic.twitter.com/u0dtfi0lq2 — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026

घंटों चला बचाव अभियान

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंचीं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोका. लगभग 3 से 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका. आग बुझने के बाद भी कूलिंग का काम जारी रहा ताकि दोबारा चिंगारी न भड़के.

नुकसान और जांच की स्थिति

शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. फैक्ट्री मालिक और प्रशासन अभी नुकसान का आकलन कर रहे हैं. गनीमत रही कि घटना के समय फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या बेहद कम थी या वे सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई घायल नहीं हुआ.

सुरक्षा मानकों पर सवाल

कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. इस अग्निकांड के बाद अब फैक्ट्री में मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा सकती है. प्रशासन ने उद्यमियों से अपील की है कि वे गर्मी के मौसम की शुरुआत को देखते हुए अपने परिसरों में बिजली के तारों और सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच करवाते रहें.