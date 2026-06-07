Pune Police Raid: पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'प्रोजेक्ट X' फार्महाउस पार्टी पर छापा; अवैध शराब और संदिग्ध ड्रग्स मामले में युवक-युवती समेत दर्जनों लोग हिरासत में

Pune Police Raid: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आलंदी-मर्कल रोड पर स्थित तुलापुर इलाके में एक अनधिकृत फार्महाउस पार्टी पर छापा मारा है. 'प्रोजेक्ट एक्स' नाम से आयोजित इस पार्टी में पुलिस ने दर्जनों युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है. लगभग 300 पुलिसकर्मियों की एक विशाल टीम ने आधी रात के बाद इस रिसॉर्टनुमा बंगले पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान बिना अनुमति के अवैध रूप से शराब परोसने, निर्धारित समय सीमा के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने और संदिग्ध मादक पदार्थों (ड्रग्स) के इस्तेमाल का मामला सामने आया है.

करीब 70 युवक-युवती हिरासत में

यह छापेमारी लोनीकंद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक परिसर में की गई. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छापे के समय मौके पर करीब 60 से 70 युवा मौजूद थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस आयोजन के लिए आयोजकों के पास कोई वैध वाणिज्यिक लाइसेंस या शराब परोसने का परमिट नहीं था. जब पुलिस टीम ने परिसर के भीतर प्रवेश किया, तो कई युवा नशे की हालत में पाए गए. पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़े: Bengaluru Lokayukta Raid: सरकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी, करीब 2 करोड़ रुपये नकद बरामद

फोरेंसिक लैब भेजे गए संदिग्ध पदार्थ

पार्टी में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के संदेह को देखते हुए पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से कुछ अज्ञात सामग्री और संदिग्ध पदार्थ जब्त किए हैं. इन पदार्थों को रासायनिक परीक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेज दिया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या पार्टी में प्रतिबंधित ड्रग्स की आपूर्ति और सेवन किया जा रहा था. रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में मादक पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (NDPS) के तहत धाराएं जोड़ी जाएंगी.

पुणे में नाइटलाइफ़ पर पुलिस की कड़ी नजर

पुणे पुलिस के 300 अधिकारियों की इस बड़ी और अचानक हुई कार्रवाई को शहर में नाइटलाइफ़ नियमों के कड़े पालन से जोड़कर देखा जा रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में, पुणे शहर प्रशासन और पुलिस विभागों ने देर रात तक चलने वाले प्रतिष्ठानों, अवैध सभाओं और ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लेकर सतर्कता काफी बढ़ा दी है. देश के अन्य हिस्सों, जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद में हाल ही में फार्महाउस पार्टियों पर हुई कार्रवाई के बाद पुणे पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

आयोजकों और मकान मालिक से पूछताछ शुरू

लोनीकंद पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर औपचारिक जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारी वर्तमान में पार्टी में शामिल होने वाले युवाओं के साथ-साथ कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों से भी पूछताछ कर रहे हैं. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह बंगला किसने किराए पर लिया था, अवैध रूप से शराब की खेप कहां से मंगवाई गई थी और संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री का मुख्य स्रोत क्या है.