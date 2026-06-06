Delhi Monsoon Forecast: दिल्ली-एनसीआर में 25 से 30 जून के बीच दस्तक दे सकता है मानसून; बारिश के बाद भी हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बरकरार

नई दिल्ली, 6 जून: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के निवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने शनिवार को संकेत दिया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) 25 जून से 30 जून 2026 के बीच दिल्ली और व्यापक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पहुंच सकता है. इस पूर्वानुमान से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बहुप्रतीक्षित मानसूनी बारिश की एक स्पष्ट समय-सीमा मिल गई है. इससे पहले, गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में हुई धूलभरी आंधी और छिटपुट बारिश ने हफ्तों से जारी भीषण लहर (हीटवेव) से लोगों को काफी राहत पहुंचाई थी. तापमान में आई इस अस्थायी गिरावट के बाद अब सभी की नजरें मानसून की आगे की प्रगति पर टिकी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, June 6, 2026: देश में मौसम के दो रंग; उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट
25 से 30 जून के बीच एनसीआर को कवर करेगा मानसून
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून ने सामान्य तिथि से तीन दिन की देरी से 4 जून को केरल में दस्तक दी थी. हालांकि, शुरुआत में मामूली देरी के बावजूद मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मानसूनी हवाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी और जून के तीसरे सप्ताह तक देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेंगी.
आईएमडी के मानसून प्रोग्रेस मैप (Progression Map) के मुताबिक, दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 25 से 30 जून के बीच मानसून के आगमन की पूरी संभावना है. इसी समयावधि के दौरान मानसूनी प्रणाली के हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के हिस्सों में भी आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.
पश्चिमी विक्षोभ से मिली राहत; पहाड़ी राज्यों में भी बरसेगा पानी
मानसून के आने से पहले ही उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) ने मैदानी और पहाड़ी इलाकों को बड़ी राहत दी है. इस विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में वहां अच्छी बारिश की उम्मीद है.
हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रों में अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश से जलभराव (Waterlogging) की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है. साथ ही, खुले स्थानों और पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली चमकने से सुरक्षा के जोखिम भी बढ़ सकते हैं.
तापमान फिर बढ़ने की आशंका; पिछले साल का रिकॉर्ड
मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जून को देश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसके बाद मौसम धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगा. वर्तमान मौसमी सिस्टम का असर कम होने के बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा सकती है और महीने के अंत में मानसून के आगे बढ़ने तक गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है.
अगर पिछले साल की बात करें, तो साल 2025 में दक्षिण-पश्चिम मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचा था, जो कि 1961-2019 के औसत के आधार पर अपनी सामान्य निर्धारित तिथि 27 जून से दो दिन की देरी से था. यह भी पढ़ें: Monsoon 2026 Update: महाराष्ट्र की दहलीज पर पहुंचा मानसून 2026, शनिवार-रविवार को होगी आधिकारिक एंट्री, जानें मौसम का हाल
बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा 'खराब'; आनंद विहार सबसे प्रदूषित
राहत की बारिश और तेज हवाओं के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से पूरी तरह निजात नहीं मिल सकी है. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज भी 'खराब' (Poor) श्रेणी में दर्ज किया गया है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में सबसे अधिक 284 का एक्यूआई (AQI) रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदूषण के स्तर को बेहद संवेदनशील बनाता है. इसके अलावा मुंडका में 239, वजीरपुर में 214, ओखला फेज-2 में 208 और आईआईटी दिल्ली में 187 का वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि मानसून की भारी बारिश से पहले दिल्ली की आबो-हवा में धूल और प्रदूषण के कण पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं.