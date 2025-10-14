VIDEO: महिला टीचर ने की पत्रकार की चप्पल से पिटाई, सवाल पूछने पर भड़की मैडम, दमोह जिले का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@tusharcrai)

दमोह, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के शिक्षकों के कई वीडियो सामने आते है. जिसको देखने के बाद शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगते है. अब मध्य प्रदेश एक दमोह (Damoh) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोग भी हैरान हो गए है. यहां पर एक स्थनीय यू ट्यूब रिपोर्टर जब एक सरकारी स्कूल की बदहाली और लापरवाही दिखाने गया तो स्कूल की महिला टीचर ने इस पत्रकार (Journalist) की चप्पल से पिटाई की. इस दौरान रिपोर्टर ने महिला टीचर को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन स्कूल की व्यवस्था दिखाने के कारण ये टीचर गुस्से में थी.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @tusharcrai नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: सस्पेंड होने से नाराज पूर्व महिला हेडमास्टर ने स्कूल पहुंचकर मचाया जमकर हंगामा, हाथों में डंडा लेकर मारपीट तक आई नौबत, आगरा जिले की घटना

पत्रकार की चप्पल से पिटाई

टीचर से सवाल पूछना पड़ा महंगा

सामने आएं इस वीडियो (Video) में देख सकते है जैसे ही पत्रकार स्कूल के पास पहुंचता है तो स्कूल के बच्चे बाहर खेल रहे होते है.इसी दौरान पत्रकार महिला टीचर (Female Teacher) से पूछता है की ,मैडम बच्चे बाहर क्यों घूम रहे है? इसके बाद टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है ,'आप लोगों से बकवास कर रहे है ना हम, इसके बाद शिक्षिका पैर से चप्पल निकालती है और पत्रकार पर हमला कर देती है. इस दौरान पत्रकार महिला शिक्षिका को ऐसा करने से मना करता है,बावजूद इसके महिला शिक्षिका नहीं मानती.

महिला शिक्षिका पर कार्रवाई

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद बताया जा रहा है की महिला टीचर को सस्पेंड किया गया है. ग्रामीण भागों में स्कूलों की व्यवस्था काफी खराब है. भले ही सिस्टम संसाधन नहीं दे पा रहा हो, लेकिन शिक्षकों का काम है, किसी भी स्थिति में छात्रों को अच्छी शिक्षक प्रदान करें. लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है.