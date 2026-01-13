Jogeshwari Shocker: मुंबई के जोगेश्वरी में दिल दहला देने वाली घटना, सिगरेट उधार देने से मना करने पर दुकानदार के चाचा को जिंदा जलाया, हालत गंभीर

Jogeshwari Shocker: आर्थिक राजधानी के जोगेश्वरी पूर्व इलाके से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. रविवार रात, 11 जनवरी को महज एक सिगरेट उधार न मिलने पर एक 22 वर्षीय युवक ने दुकानदार के 55 वर्षीय चाचा पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

छोटी सी बात पर खूनी संघर्ष

मेघवाड़ी पुलिस के अनुसार, घटना रविवार रात की है जब मोहम्मद शफी नामक युवक एक स्थानीय पान की दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से उधार पर सिगरेट मांगी, लेकिन दुकानदार ने बिना नकद भुगतान के सिगरेट देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। उस वक्त शफी वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह हाथ में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल) की बोतल लेकर वापस लौटा. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Shocker: नवी मुंबई में दिल दहला देने वाली घटना, मराठी न बोलने पर मां ने 6 साल की बेटी का गला दबाकर की हत्या

पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग

दुकान के बाहर दुकानदार के चाचा प्रेमचंद मौर्य बैठे हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक, शफी ने बिना किसी चेतावनी के मौर्य पर पेट्रोल छिड़क दिया और लाइटर से उन्हें आग लगा दी। अचानक लगी आग से वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी.

अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे पीड़ित

पीड़ित प्रेमचंद मौर्य को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, मौर्य का शरीर 50% से अधिक जल चुका है, जिसमें उनके सीने, हाथ और चेहरा गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, अगले 48 घंटे उनकी जान बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं.

आरोपी की गिरफ्तारी

मेघवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ घंटों के भीतर ही मोहम्मद शफी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उधार न मिलने पर वह खुद को 'अपमानित' महसूस कर रहा था, जिसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता

दुकानदार और स्थानीय निवासियों ने इस हमले की क्रूरता पर गहरा सदमा व्यक्त किया है.लोगों का कहना है कि मामूली बातों पर बढ़ती आक्रामकता चिंता का विषय है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है या वह वारदात के समय किसी नशे के प्रभाव में था. पुलिस ने मामले को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं.