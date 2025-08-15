Jodhpur Road Accident: जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन हादसा, स्कूली छात्र की जान गई; सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर

जोधपुर, 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जोधपुर के गौरव पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूली छात्र लोकेंद्र सिंह की जान चली गई. लोकेंद्र राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने जा रहा था, जब उसकी गाड़ी की शहीद स्मारक के पास एक डंपर से टक्कर हो गई. हादसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के गुजरने से करीब 90 मिनट पहले, वीआईपी रूट पर हुआ. पुलिस के अनुसार, समारोह के चलते मार्ग पर वन-वे व्यवस्था और ट्रैफिक में बदलाव लागू किया गया था, जिससे क्षेत्र में भारी जाम लग गया था. इसी दौरान डंपर से हुई टक्कर में लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके तीन साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़ें: Pune Road Accident: फ्लाईओवर पर टेम्पो पलटने से लोहे का सामान नीचे बाइक सवार पर गिरा, युवक हुआ घायल, पिंपरी चिंचवड में हुआ अजीब एक्सीडेंट; VIDEO
इस हृदयविदारक घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया. जब लोकेंद्र के परिवार वालों को सूचना मिली, तो वे बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया.
जोधपुर में हिट एंड रन का मामला
घटना से समारोह की पूर्व संध्या पर मातम छा गया, और यह सवाल उठने लगे हैं कि वीआईपी मूवमेंट और ट्रैफिक प्रबंधन के बीच आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए.