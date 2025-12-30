VIDEO: शोरूम वालों से परेशान होकर युवक ने लगाई अपनी ई रिक्शा को आग, सड़क पर मचा हंगामा, जोधपुर का वीडियो आया सामने

The young man set his own e-rickshaw on fire (Credit-@nedricknews)

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर (Jodhpur) में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहांपर एक शोरूम के बाहर एक युवक ने कथित तौर पर अपने ही ई-रिक्शा (E-Rickshaw) पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गई.ई-रिक्शा मालिक की पहचान मोहन सोलंकी (Mohan Solanki) के रूप में हुई है. उनका आरोप है कि वाहन खरीदने के बाद से ही बैटरी (Battery) में खराबी बनी हुई थी. कम माइलेज (Mileage) और बार-बार खराब होने की समस्या को लेकर उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर (Service Centre) का रुख किया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोलंकी ई-रिक्शा लेकर शोरूम पहुंचे, पेट्रोल डाला और आग लगा दी. कुछ ही मिनटों में वाहन धू-धू कर जलने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान उनकी पत्नी बाहर रोती हुई नजर आई, जबकि भाई ने पूरी घटना का वीडियो (Video) रिकॉर्ड किया.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Delhi Shocker: सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते राख में तब्दील हो गई गाड़ी; लोगों में दहशत का महौल (Watch Video)

ऑटो रिक्शा को लगाई आग

जोधपुर में युवक ने शोरूम के बाहर अपना ही ई-रिक्शे को पेट्रोल डाल कर जलाया ! - राजस्थान के जोधपुर में बजाज शोरूम वालों से परेशान होकर मोहन सोलंकी नामक युवक ने शोरूम के सामने रिक्शे पर पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले. - घटना के दौरान युवक की पत्नी का रो - रो कर बुरा हाल. - मोहन का… pic.twitter.com/QXTkoMIxIy — Nedrick News (@nedricknews) December 30, 2025

‘गधे से खिंचवाकर ले जाना पड़ा’

सोलंकी ने दावा किया कि कुछ दिन पहले ई-रिक्शा पूरी तरह बंद हो गया था, जिसे गधे से खिंचवाकर सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा. इसके बावजूद समस्या जस की तस रही, जिससे वे खुद को बेबस महसूस करने लगे.

शोरूम ने आरोपों से किया इनकार

दूसरी ओर शोरूम प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया है.शोरूम मालिक का कहना है कि ई-रिक्शा की जांच की गई थी और वह ठीक हालत में पाया गया. उनके अनुसार ग्राहक बिना तकनीकी आधार के वाहन बदलने की मांग कर रहा था.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची. सौभाग्य से इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान (Casualties) नहीं हुआ. पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और पूरे मामले की पड़ताल जारी है.इस घटना को लेकर ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई है. कुछ लोग सोलंकी की मानसिक पीड़ा (Emotional Distress) को समझते नजर आए, तो कई लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर आग लगाने को खतरनाक विरोध (Dangerous Protest) बताया.