JDU Candidates List: बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे मिला कहां से टिकट
Bihar Student Credit Card (Photo Credits FB)

JDU Candidates List: बिहार में चुनावी सगर्मियों के बीच जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने गुरुवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. इससे पहले जेडीयू ने पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों सूची जारी की थी. जेडीयू की इस लिस्ट में चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है. चैनपुर से मोहम्मद जमाअ खान, जोकीहाट से मंजर आलम, आमौर से सबा जफर और अररिया से शगुफ्ता अजीम को चुनाव मैदान में उतरा है.

कांग्रेस ने जारी की 22 उम्मीदवारों की सूची

वहीं, वीआईपी के मुकेश सहनी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. कांग्रेस ने पहले चरण के बिहार चुनाव के लिए अपने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. महागठबंधन में राजद ही ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही राजद भी अपनी सूची जारी कर सकती है. यह भी पढ़े: बिहार चुनाव 2025: JDU ने जारी की 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, चिराग पासवान की सीटों पर भी उतारे अपने उम्मीदवार 

यहां देखें पूरी सूची

RJD आज जारी कर सकता है अपनी सूची

NDA गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, हम और आरएलएम ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. नामांकन की कम अवधि को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि राजद भी आज या जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगा. हालांकि, तेजस्वी यादव ने पहले ही राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है.

प्रदेश में दो चरण में होने है मतदान

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 6, और 11 नवंबर को दो चरना में मतदान होने हैं. जिन वोटों की गितनी 14 नवंबर को होंगे. चुनाव से पहले NDA और महागठबंधन दोनों पार्टियां जीत को लेकर दावा कर रही हैं.