VIDEO: 'तुम मुसलमान हो, हम इलाज नहीं करेंगे.. जौनपुर के जिला हॉस्पिटल में इंसानियत हुई शर्मसार, पीड़ित महिला का डॉक्टर पर आरोप

जौनपुर, उत्तर प्रदेश: लोगों के मन में किस कदर नफरत फ़ैल चुकी है, इसके कई उदाहरण रोजाना सामने आते है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जौनपुर (Jaunpur) से सामने आया है. जहांपर अब ये लड़ाई हॉस्पिटल (Hospital) तक पहुंच गई है.यहांपर जिला महिला हॉस्पिटल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को डॉक्टर ने इलाज करने से इसलिए मना किया, क्योंकि वह मुसलमान थी. ऐसा आरोप महिला और उसके परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया है. इस घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
इस घटना के बाद महिला ने खुद इसकी जानकारी दी. महिला ने आरोप लगाया है की ,' महिला डॉक्टर ने कहा की ,' मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर NDTV इंडिया के नाम से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Hijab Ban in College: कॉलेज में हिजाब बैन के खिलाफ नौ छात्राओं ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख
महिला के साथ हॉस्पिटल में भेदभाव
#UttarPradesh #Viral: This incident occurred in the Chandwak police station area of #Jaunpur. Shama Parveen suddenly went into labor on Tuesday evening. Her family rushed her to the District Women's Hospital.
1/2 pic.twitter.com/CexvFKs73n
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 4, 2025
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक़ जौनपुर (Jaunpur) के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरीबारी गांव की रहने वाली शमा परवीन को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई. परिजन घबराकर उन्हें देर रात जिला महिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे.हॉस्पिटल में महिला को भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर (Female Doctor) घंटों तक मरीज को देखने नहीं आईं. इस दौरान शमा दर्द से कराहती रहीं और परिवार मदद के लिए परेशान होता रहा.कई घंटे बाद जब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वहां पहुंचीं, तो परिजनों के अनुसार उन्होंने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया.परिजनों का दावा है कि डॉक्टर ने कहा ,'तुम मुसलमान हो, हम इलाज नहीं करेंगे.यह सुनकर महिला का परिवार सदमे में आ गया.
प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग (Health Department) और जिला प्रशासन हरकत में आ गया.मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. महेंद्र गुप्ता ने पूरे प्रकरण की आंतरिक जांच के आदेश जारी किए हैं.उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है जो इस आरोप की सच्चाई की जांच करेगी.