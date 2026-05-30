Stock Market Holidays in June 2026: जून में कितने दिन बंद रहेंगे NSE और BSE? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट और ट्रेडिंग टाइमिंग

Stock Market Holidays in June 2026: भारतीय शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए जून 2026 का हॉलिडे कैलेंडर बेहद महत्वपूर्ण है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, जून महीने में शेयर बाजार कुल 9 दिन बंद रहेगा. इसमें शनिवार और रविवार के नियमित साप्ताहिक अवकाश के साथ-साथ मुहर्रम के अवसर पर मिलने वाली एक सरकारी छुट्टी भी शामिल है. मुहर्रम के कारण जून महीने के दौरान कार्यदिवस (Weekday) पर केवल एक दिन ट्रेडिंग निलंबित रहेगी.

जून 2026 में शेयर बाजार की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक, 26 जून को मुहर्रम के मौके पर बाजार में कोई कामकाज नहीं होगा. इसके अलावा अन्य सभी छुट्टियां शनिवार और रविवार की हैं. जून 2026 की छुट्टियों का पूरा विवरण इस प्रकार है:

1 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

7 जून: शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)

8 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

14 जून: शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)

15 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

21 जून: शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)

22 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

26 जून: शुक्रवार (मुहर्रम - सार्वजनिक अवकाश)

28 जून: शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)

29 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

इन सभी सेगमेंट्स में बंद रहेगा कामकाज

बाजार अवकाश के दिन दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी. मुहर्रम के दिन बंद रहने वाले प्रमुख सेगमेंट्स की सूची नीचे दी गई है:

इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स (Equity & Equity Derivatives)

करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट (Currency Derivatives)

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बरोइंग (SLB)

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR)

ट्रेडर्स और निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे 26 जून को होने वाले इस अवकाश को ध्यान में रखते हुए अपने सौदों और सेटलमेंट की योजना पहले से बना लें, ताकि अंतिम समय में किसी असुविधा से बचा जा सके.

साल 2026 के बचे हुए महीनों में मार्केट हॉलिडे

जून के बाद वर्ष 2026 के शेष महीनों में भी कई प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर शेयर बाजार बंद रहेगा. पूरे वर्ष 2026 के दौरान कुल 16 कार्यदिवसों (Weekdays) पर छुट्टियां निर्धारित की गई हैं. आने वाले महीनों की प्रमुख छुट्टियां इस प्रकार हैं:

14 सितंबर (सोमवार): गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर (शुक्रवार): महात्मा गांधी जयंती

20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा

10 नवंबर (मंगलवार): दिवाली (बलिप्रतिपदा)

24 नवंबर (मंगलवार): गुरु नानक जयंती

25 December (शुक्रवार): क्रिसमस

दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 को लेकर विशेष जानकारी

इस वर्ष दिवाली लक्ष्मी पूजन का त्योहार रविवार को पड़ रहा है. चूंकि रविवार को पहले से ही साप्ताहिक अवकाश होता है, इसलिए बाजार के लिए कोई अलग से अतिरिक्त छुट्टी नहीं होगी. हालांकि, परंपरा के अनुसार नए वित्तीय चक्र की शुरुआत के प्रतीक के रूप में NSE और BSE दोनों एक्सचेंजों पर 8 नवंबर को विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' (Muhurat Trading) सत्र का आयोजन किया जाएगा. इस विशेष सत्र के समय की घोषणा दोनों एक्सचेंजों द्वारा तय तारीख के नजदीक आने पर अलग से की जाएगी. इसके अलावा, स्वतंत्रता दिवस जैसे कुछ अन्य प्रमुख अवकाश भी इस साल सप्ताहांत (वीकेंड) पर आ रहे हैं.

सामान्य दिनों में शेयर बाजार के संचालन का समय

नियमित कारोबारी दिनों में भारतीय शेयर बाजार अपने निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होता है. निवेशकों की जानकारी के लिए सामान्य दिनों की समय सारणी नीचे दी गई है:

सत्र (Session) समय (Timings) प्री-ओपन ऑर्डर एंट्री और मॉडिफिकेशन सुबह 9.00 बजे से 9.08 बजे तक नियमित ट्रेडिंग सत्र (Regular Trading) सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक क्लोजिंग सत्र (Closing Session) दोपहर 3.40 बजे से शाम 4.00 बजे तक ब्लॉक डील - मॉर्निंग विंडो सुबह 8.45 बजे से 9.00 बजे तक ब्लॉक डील - आफ्टरनून विंडो दोपहर 2.05 बजे से 2.20 बजे तक

जून 2026 में केवल एक सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बाजार अधिकांश कार्यदिवसों में सक्रिय रहेगा. ट्रेडर्स को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने डेरिवेटिव पोजीशन और सेटलमेंट की तारीखों को 26 जून के अवकाश के अनुसार ही एडजस्ट करें.