जूतों की बदबू से बिना धोए मिनटों में पाएं छुटकारा, अपनाएं ये बेहद आसान और असरदार घरेलू उपाय

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नई दिल्ली. गर्मियों के मौसम में या लंबे समय तक लगातार जूते पहनने के कारण उनमें से पसीने की दुर्गंध आना एक बेहद आम समस्या है. यह स्थिति न केवल असहज करती है, बल्कि कई बार दूसरों के सामने शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. अधिकांश लोग इस बदबू को दूर करने का एकमात्र तरीका जूतों को पानी से धोना मानते हैं, लेकिन बार-बार धोने से जूतों का फैब्रिक और गम खराब हो सकता है. स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ ऐसे आसान और वैज्ञानिक रूप से प्रभावी घरेलू उपाय मौजूद हैं जो बिना धोए मिनटों में जूतों की दुर्गंध को पूरी तरह गायब कर सकते हैं.

जूतों में बदबू आने का मुख्य कारण

जूतों से आने वाली अप्रिय गंध का मुख्य कारण पैर का पसीना नहीं, बल्कि वहां पनपने वाले बैक्टीरिया होते हैं. जब पैरों में पसीना आता है, तो जूतों के अंदर एक अंधेरा और नमी वाला वातावरण बन जाता है. यह माहौल 'ब्रेविबैक्टीरियम' (Brevibacterium) जैसे बैक्टीरिया के लिए अनुकूल होता है. ये बैक्टीरिया पसीने में मौजूद अमीनो एसिड को तोड़ते हैं, जिससे सल्फर जैसी तीखी गैस निकलती है और दुर्गंध पैदा होती है. इसलिए, किसी भी उपाय का मुख्य उद्देश्य इस नमी को सोखना और बैक्टीरिया को खत्म करना होना चाहिए.

मिनटों में बदबू दूर करने के आसान तरीके

बेकिंग सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट): यह एक बेहतरीन गंध-शोषक और क्षारीय (Alkaline) पदार्थ है. जूतों के अंदर एक-एक चम्मच बेकिंग सोडा छिड़क कर रात भर के लिए छोड़ दें. सुबह जूतों को अच्छी तरह झाड़ लें. यह जूतों की एसिडिक गंध और नमी को पूरी तरह सोख लेता है.

सूखे टी-बैग्स (Tea Bags): इस्तेमाल किए हुए ग्रीन या ब्लैक टी-बैग्स को सुखाकर जूतों के अंदर रख दें. चाय की पत्तियों में 'टैनिन' (Tannins) पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने और नमी को अवशोषित करने में मदद करता है.

एसेंशियल ऑयल्स: टी-ट्री ऑयल (Tea Tree Oil) या लैवेंडर ऑयल में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं. जूतों के सोल पर इसकी 2 से 3 बूंदें डालने से बैक्टीरिया का खात्मा होता है और अच्छी खुशबू आती है.

साइट्रस के छिलके: नींबू या संतरे के ताजे छिलकों को रात भर के लिए जूतों में रख दें. इनमें मौजूद एसेंशियल ऑयल्स जूतों को प्राकृतिक ताजगी प्रदान करते हैं.

बचाव और दीर्घकालिक सावधानियां

इन त्वरित उपायों के अलावा जूतों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए कुछ दैनिक आदतों में बदलाव करना जरूरी है. हमेशा साफ और पूरी तरह से सूखे सूती (Cotton) मोजे ही पहनें, क्योंकि सिंथेटिक मोजे पसीना सोखने में असमर्थ होते हैं.

इसके अलावा, हर दिन एक ही जूता पहनने से बचें. जूतों को बदलने (Rotate) से उन्हें दोबारा पहनने से पहले हवा लगने और सूखने का पूरा समय मिल जाता है. हफ्ते में कम से कम एक बार जूतों को कुछ घंटों के लिए सीधी धूप में रखना भी बैक्टीरिया के विकास को पूरी तरह रोक देता है.