Pune MHADA News: म्हाडा का बड़ा फैसला, पुणे में 13,000 किफायती घरों का करेगा निर्माण, खेड़-मुलशी तालुका में 57 एकड़ जमीन सौंपी गई; जल्द करें आवेदन

(Photo Credits WC)

Pune MHADA News: महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड के साथ-साथ पुणे जिले के अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, MHADA अगले कुछ वर्षों में पुणे जिले में 13,301 किफायती घरों का निर्माण करेगा. इसके लिए खेड़ और मुलशी तालुका में 57 एकड़ सरकारी गैरान जमीन जिला प्रशासन ने MHADA को सौंप दी है.

जमीन ट्रांसफर के डिटेल्स

केंद्र सरकार ने PMAY योजना के तहत पुणे जिले में 35,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है. MHADA ने इसके लिए खेड़ तालुका के रोहकल और मुलशी तालुका के नेरे, हिंजवडी, और शिंदवणे में जमीन के प्रस्ताव दिए थे. इनमें से रोहकल और नेरे की जमीन को MHADA ने अंतिम रूप दिया है. जिला प्रशासन ने जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

खेड़ तालुका में 38 एकड़ जमीन सौंपे गए

रोहकल (खेड़ तालुका):

गट नंबर 220 में 15 हेक्टेयर 76 गुंठे (लगभग 38 एकड़) सरकारी गैरान जमीन MHADA को दी गई है। जिला परिषद से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद 15 हेक्टेयर 46 गुंठा जमीन हस्तांतरित की गई.

मुलशी तालुका में 19 एकड़ जमीन सौंपे गई

नेरे (मुलशी तालुका):

गट नंबर 117 में सार्वजनिक कार्यों के लिए 60 गुंठे जमीन को छोड़कर, 4 हेक्टेयर 24 गुंठे और गट नंबर 118 में 3 हेक्टेयर 4 गुंठे (कुल मिलाकर लगभग 19 एकड़) जमीन MHADA को सौंपी गई है।

हालांकि, नेरे में जमीन हस्तांतरण का स्थानीय ग्राम पंचायत ने विरोध किया है और इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया है.

रोहकल और नेरे में 13,301 घरों का प्रोजेक्ट

MHADA ने रोहकल में लगभग 8,000 और नेरे में 5,301 घरों सहित कुल 13,301 घरों के निर्माण की योजना बनाई है. इन घरों को अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है. MHADA के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जाएगी, जिसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी.

MHADA पुणे बोर्ड की प्रतिक्रिया

शिवाजीराव आढलराव, सभापति, MHADA पुणे बोर्ड ने कहा, "रोहकल में कई वर्षों से आदिवासी समुदाय रह रहा है। उनके लिए कुछ जमीन रिजर्व रखने की मांग पालकमंत्री अजित पवार से की गई थी। इस समुदाय के लिए जमीन को छोड़कर बाकी क्षेत्र में लगभग 8,000 घर बनाए जाएंगे। नेरे में भी घरों का निर्माण नियोजित है.

PMAY के तहत किफायती आवास

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी ने कहा, "PMAY के तहत गरीबों के लिए किफायती घरों के निर्माण के लिए MHADA की मांग के अनुसार खेड़ तालुका के रोहकल और मुलशी तालुका के नेरे में जमीन दी गई है। इन जमीनों पर चरणबद्ध तरीके से घरों का निर्माण संभव होगा।"

MHADA को सौंपी गई 57 एकड़ जमीन का उपयोग अगले तीन वर्षों में शुरू करने की शर्त जिला प्रशासन ने रखी है। यदि इस अवधि में उपयोग नहीं हुआ, तो जमीन वापस ली जा सकती है.

आवेदन प्रक्रिया

MHADA पुणे बोर्ड ने पहले से ही किफायती घरों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक आवेदक https://bookmyhome.mhada.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, और आवेदकों को नियमित रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध घरों की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है.