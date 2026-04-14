PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब तक आएगी? जानें पात्रता और जरूरी अपडेट्स

PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी होने के बाद, अब सरकार ने 23वीं किस्त की आधिकारिक तिथि तय कर दी है. नवीनतम जानकारी के अनुसार, कल, 15 अप्रैल 2026 को देश भर के करोड़ों पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। जिन किसानों की 22वीं किस्त तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी, उन्हें वह राशि भी इस किस्त के साथ मिल सकती है.
किसानों के लिए अंतिम चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक 'फार्मर रजिस्ट्री' (Farmer Registry) या ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं की है, उन्हें आगामी लाभों से वंचित होना पड़ सकता है. यह भी पढ़े: PM Kisan 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? जानें संभावित तारीख और स्टेटस चेक करने का तरीका
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फार्मर रजिस्ट्री: कृषि विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायत विभाग की टीमें गांव-गांव में विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्री का कार्य कर रही हैं। यह प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी करना अनिवार्य है।
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क्यों है जरूरी: रजिस्ट्री न होने पर न केवल पीएम किसान सम्मान निधि, बल्कि एमएसपी (MSP) पर खरीद और अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है।
अपना स्टेटस ऐसे करें चेक
भुगतान की स्थिति जानने के लिए किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
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आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
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'फार्मर्स कॉर्नर' (Farmers Corner) में जाकर 'नो योर स्टेटस' (Know Your Status) पर क्लिक करें।
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अपना पंजीकरण नंबर या आधार नंबर दर्ज करें.
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ओटीपी सत्यापन के बाद आप अपनी आगामी किस्त की स्थिति (Payment Status) देख सकेंगे.
सहायता और सुरक्षा
किसी भी प्रकार की समस्या या तकनीकी पूछताछ के लिए किसान आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 या 155261 पर कॉल कर सकते हैं. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या संदिग्ध लिंक पर अपनी बैंक जानकारी साझा न करें। पीएम किसान की सभी सेवाएं और जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क हैं.