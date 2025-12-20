PM Kisan योजना की 22वीं किस्त कब आएंगी खाते में, डेट आई सामने! एक क्लिक में ऐसे चेक करें बैलेंस स्टेटस

PM Kisan Payment Status

PM Kisan Yojana 22th Installment Date: किसानों के लिए खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 22वीं किस्त को लेकर अब तक सरकार ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. लेकिन पिछले भुगतान पैटर्न और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह किस्त 2026 की शुरुआत, यानी जनवरी या फरवरी 2026 के बीच किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है.

21वीं किस्त कब जारी हुई थी?

21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. उस समय पात्र किसानों के खाते में सीधे ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की गई थी. PM किसान योजना के तहत हर चार महीने में एक बार किस्त मिलती है, जिससे वर्षभर में किसानों को कुल ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी अगली किस्त

22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी जारी नहीं

सरकार की ओर से 22वीं किस्त की कोई फाइनल या आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. इसी कारण किसानों को सलाह दी जाती है कि वे PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप पर नियमित रूप से स्टेटस जांचते रहें, और सुनिश्चित करें कि उनका e-KYC पूरा हो, साथ ही आधार लिंक और बैंक खाता विवरण सही तरीके से अपडेट हों। इससे भुगतान आने में कोई समस्या नहीं होगी.

एक क्लिक में ऐसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस

सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर मौजूद “Beneficiary Status” या “Know Your Status” विकल्प चुनें। अब आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई भी एक विवरण दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर 22वीं किस्त से जुड़ा पूरा पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। यहां से आप आसानी से जान सकते हैं कि किस्त आपके खाते में आ चुकी है या अभी प्रक्रिया में है.

यह योजना कब शुरू हुई थी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी.इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को वर्ष में तीन किस्तों में कुल ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में भेजती है. प्रत्येक किस्त की राशि ₹2,000 होती है.