Bhuj Bi-Weekly Special Train: मुंबई-गुजरात यात्रियों के लिए राहत, वेस्टर्न रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस-भुज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन जनवरी अंत तक बढ़ाई

(Photo Credits WC)

Bhuj Bi-Weekly Special Train: पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने मुंबई और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है. यात्रियों की सुविधा और टिकटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, रेलवे प्रशासन ने ट्रेन संख्या 09037/09038 बांद्रा टर्मिनस-भुज द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (Bandra Terminus–Bhuj Bi-Weekly Special) की अवधि को जनवरी 2026 के अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह विस्तार विशेष किराए के साथ लागू रहेगा.

ट्रेन विस्तार का विवरण

रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल, जो पहले 15 जनवरी तक चलने वाली थी, अब 29 जनवरी, 2026 तक संचालित की जाएगी.

इसी तरह, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 09038 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल की अवधि को 30 जनवरी, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस निर्णय से कच्छ क्षेत्र और मुंबई के बीच सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

बुकिंग और टिकट की जानकारी

इन विस्तारित फेरों के लिए टिकटों की बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू हो चुकी है. यात्री भारतीय रेलवे के पीआरएस (PRS) काउंटरों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी सीटों का आरक्षण करा सकते हैं। चूंकि यह एक स्पेशल ट्रेन है, इसलिए इस पर विशेष किराया (Special Fare) लागू होगा.

समय सारणी और प्रमुख ठहराव

यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली और गांधीधाम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन नं. 09037: प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 14:40 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 05:50 बजे भुज पहुंचती है.

ट्रेन नं. 09038: प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को भुज से शाम 17:40 बजे रवाना होती है और अगले दिन सुबह 08:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है.

विस्तार के पीछे का कारण

जनवरी महीने के दौरान पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण इस रूट पर यात्रियों का भारी दबाव देखा जा रहा है. विशेष रूप से कच्छ के रणोत्सव (Rann Utsav) और सर्दियों की छुट्टियों के चलते नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है.

यात्री ट्रेन के विस्तृत समय, कोच संरचना और ठहराव की सटीक जानकारी के लिए रेलवे की पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं.