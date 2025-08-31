MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोंकण बोर्ड के 5285 फ्लैटों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ने के बाद फिर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया; जानें कब घोषित होगी लकी ड्रॉ

(Photo Credits File)

MHADA Konkan Lottery 2025: महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने कोंकण बोर्ड के 5,285 फ्लैट और 77 प्लॉट के लिए मुंबई से सटे ठाणे, वसई, नवी मुंबई, पालघर में लॉटरी निकाले जाने की घोषणा की है. जिन घरों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख पहले 28 अगस्त थी, लेकिन म्हाडा ने इसे बढ़ाकर 12 सितंबर कर दिया है.

यह उन उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है जो मुंबई से बाहर घर खरीदना चाहते हैं. इए में इच्छुक आवेदक housing.mhada.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभी भी उनके पास समय हैं.

लॉटरी ड्रॉ और आवेदन प्रक्रिया

म्हाडा के अनुसार, आवेदन की नई अंतिम तिथि 12 सितंबर, रात 11:59 बजे तक है. डीपाजित राशि (Earnest Money Deposit) 13 सितंबर, रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकती है. साथ ही, आवेदक 15 सितंबर, रात 11:59 बजे तक RTGS/NEFT के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं

यहां मिलेंगे घर

ठाणे शहर और जिला

वसई (पालघर)

सिंधुदुर्ग

कुलगांव-बड़लापुर

अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ